Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Talat Caferi İstifa Etti

Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Talat Caferi'nin, görevinden istifasını sunduğu bildirildi.

Meclisten yapılan açıklamada, "Meclis İçtüzüğü'nün 115. maddesi uyarınca, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Meclis Başkanı Talat Caferi'nin bugün istifa ettiğini bildiriyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada Caferi'nin, Meclis Başkan Yardımcısı Goran Misovski'ye 26 Ocak 2024'te yapılması planlanan genel kurul oturumuna başkanlık etme yetkisi verdiği kaydedildi.

Kuzey Makedonya Başbakanı Dimitar Kovaçevski de gün içinde görevinden istifasını sunduğunu açıklamıştı.

Kanunlara göre mevcut hükümetin, ülkede 8 Mayıs'ta düzenlenmesi planlanan genel seçimlerden 100 gün önce istifa etmesi ve ülkeyi seçimlere hazırlayacak teknokrat hükümetin kurulması gerekiyor.

Caferi, dün yaptığı açıklamada, kendisinin ve Kovaçevski'nin görevlerinden istifa edeceğini duyurmuştu.

Kovaçevski başkanlığında iktidardaki Makedon partisi Makedonya Sosyal Demokratlar Birliği (SDSM) ve Arnavut partisi Demokratik Bütünleşme Birliği (BDİ) arasında varılan anlaşmaya göre, seçimden 100 gün önce görev yapacak hükümetin başbakanının BDİ sıralarından olması gerekiyor.

BDİ, geçici hükümetin başbakanı pozisyonu için mevcut Meclis Başkanı Caferi'yi sunmuştu. Caferi'nin bu sebeple Meclis Başkanlığından istifa etme zorunluluğu bulunuyor.

Geçici hükümette, bazı bakan ve bakan yardımcısı pozisyonlarında muhalefetten de isimlerin yer alması gerekiyor.

İktidar ile muhalefet partileri arasında Aralık 2023'te gerçekleşen görüşme sonrası, cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunun 24 Nisan, ikinci turunun 8 Mayıs ve aynı gün genel seçimlerin düzenlenmesi konusunda mutabakata varılmıştı.

28 Ocak Pazar günü, mecliste geçici hükümetin oylanması ve seçilmesi bekleniyor.