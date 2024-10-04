Kuzey Makedonya ve Türkiye Ortak Gelecek İçin Birlikte Çalışıyor - Son Dakika
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Kuzey Makedonya ve Türkiye Ortak Gelecek İçin Birlikte Çalışıyor

Kuzey Makedonya ve Türkiye Ortak Gelecek İçin Birlikte Çalışıyor

Gashi, Türk, Arnavut ve Makedon kültürlerinin birlikte inşa edildiğini vurguladı.

04.10.2024 21:16
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Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Afrim Gashi, Türk, Arnavut ve Makedon kültürlerini birlikte inşa ettiklerini vurgulayarak, "Günümüzde ortak bir istikametimiz var, geriye geleceğimizi de birlikte tasarlamak kalıyor." dedi.

Türkiye'de gerçekleştirdiği temaslar kapsamında İstanbul'da bulunan Gashi, Marmara Üniversitesinde "Ortak Coğrafyadan Ortak Jeopolitiğe" konulu bir konuşma yaptı.

Gashi, Türk ve Balkan halklarının ortak coğrafya ve tarihi değerlerine değinerek, "Osmanlı İmparatorluğu'nu birlikte inşa ettik, yeni Türkiye'yi de birlikte inşa ettik, Türk, Arnavut ve Makedon kültürlerini de birlikte inşa ettik, günümüzde ortak bir istikametimiz var, geriye geleceğimizi de birlikte tasarlamak kalıyor." diye konuştu.

Osmanlı İmparatorluğu döneminde tüm bu halkları bir arada tutan millet sisteminin sunduğu kozmopolit yaşamı da hatıralarından silmediklerini kaydeden Gashi, Kuzey Makedonya'nın Ohri Çerçeve Anlaşması'nın da bugüne uyarlanmış bir millet sistemi olduğuna işaret etti.

Gashi, Türkiye'nin de Kuzey Makedonya'nın güvenebileceği dostu ve stratejik ortağı olmasının tesadüf olmadığını vurguladı.

Kuzey Makedonya ile Türkiye'nin NATO'da müttefik olduğunu anımsatan Gashi, birlikte dünyanın her yerinde her zaman barışın hakim olması için katkı sunmaya çabaladıklarını belirtti.

Türkiye'nin askeri ve savunma birikiminden öğrenecekleri çok şey olduğunu ifade eden Gashi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu alanda Türkiye'nin yıllar boyunca bize sunduğu desteklerden dolayı müteşekkiriz. Avrupa entegrasyonumuzda karşılaştığımız sınamalara rağmen, ki Türkiye de benzer sınamalarla karşı karşıya kaldı ve bunların tek suçlusu bizler değiliz, iki devlet olarak demokrasi, insan hakları ve adaletin gelişimi ile malların, insanların, fikirlerin ve sermayenin serbest dolaşımına imkan tanıması bakımından Avrupa Birliği üyeliği hedefine bağlı kalmaktayız."

Gashi, Türkiye'nin son yıllarda Kuzey Makedonya'da ekonomik yatırımlar alanında bankacılık, otelcilik, havalimanı işletmeleri, gıda teknolojisi, sanayi, "Maarif Okulları" ve Uluslararası Balkan Üniversitesi ile eğitim gibi alanları kapsayan geniş bir yelpazeyi kapsayan devasa adımlar attığını aktardı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş'a da teşekkür eden Gashi, işbirliklerinin gelecekte daha da artmasını ve gelecek nesillerin inşa ettikleri bu işbirliğini gururla sürdürmesini umudunu paylaştı.

Kaynak: AA

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