Kuzey Makedonya Yangını: Türkiye'ye Yaralılar Getirildi

(ANKARA) - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, Pazar günü Kuzey Makedonya'nın Kocani kasabasında bulunun gece kulübünde çıkan yangında yaralanarak tedavi için Türkiye'ye getirilen yaralıların durumuna ilişkin konuştu. Şahbaz, Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavi gören 4'ü kadın 2'si erkek olan 6 yaralanın 5'inin entübe olduğunu söyledi.

Kuzey Makedonya'da bir gece kulübünde çıkan yangında 59 kişi hayatını kaybederken yüzlerce kişi yaralı olarak kurtarıldı. Yangından sağ olarak çıkarılan ve hayati tehlikesi olan yaralılardan bazıları Türkiye'ye getirildi. Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedaviye alınan 6 yaralının durumuna ilişkin bilgi veren Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, 6 yaralının 5'inin entübe durumda olduğunu vurguladı. Hastane önünde konuşan Şahbaz şunları kaydetti:

"Kuzey Makedonya'da meydana gelen gece kulübü yangınından sonra yaralanan hastaların burada tedavi edildiklerini öğrendik. Burada yoğun bakımda tedavi altında olan 6 hasta var. 4'ü erkek 2'si kadın. 1'i hariç 5'i entübe vaziyette, hayati tehlikeleri devam ediyor. Biz bu acı olayda hayatını kaybedenlere rahmet diliyoruz. Makedonya halkına baş sağlığı ve sabırlar diliyoruz. Tedavisi devam eden yaralıların durumunu takip etmeye devam edeceğiz, tedavide emeği geçen hekimlerimize ve sağlık emekçilerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz."