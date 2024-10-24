Kuzey Marmara Otoyolu'nda Acele Kamulaştırma - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kuzey Marmara Otoyolu'nda Acele Kamulaştırma

Nakkaş-Başakşehir kesiminde otoyol projeleri için taşınmazlar acele kamulaştırılacak.

24.10.2024 09:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü dahil) Projesi'nin Nakkaş- Başakşehir kesimindeki yapım çalışmaları nedeniyle bazı taşınmazların Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü dahil) Projesi Nakkaş-Başakşehir (bağlantı yolları dahil) kesimi 35-59. kilometrelerindeki yapım çalışmaları kapsamında bazı taşınmazlar, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak.

Söz konusu alanlar İstanbul'un Çatalca, Arnavutköy ve Başakşehir ilçelerinde bulunuyor.

Kararda, kroki ve liste güzergahı ile taşınmazların ada ve parsel numaraları da yer alıyor.

Kaynak: AA

Karayolları Genel Müdürlüğü, Başakşehir, Politika, Marmara, Güncel, Ulaşım, Emlak, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuzey Marmara Otoyolu'nda Acele Kamulaştırma - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:32 Erdoğan, Bahçeli’nin Öcalan çağrısını televizyondan öğrenmiş Erdoğan, Bahçeli'nin Öcalan çağrısını televizyondan öğrenmiş
08:53 Ömer Öcalan, Abdullah Öcalan ile görüştü Ömer Öcalan, Abdullah Öcalan ile görüştü
06:46 Bütün dünya TUSAŞ’a yapılan terör saldırısını kınadı Bütün dünya TUSAŞ'a yapılan terör saldırısını kınadı
01:11 Şehitlerimizin kimlikleri belli oldu TUSAŞ’ta şehit olan taksicinin babasının sözleri kahretti Şehitlerimizin kimlikleri belli oldu! TUSAŞ'ta şehit olan taksicinin babasının sözleri kahretti
00:49 TUSAŞ’a yapılan terör saldırısı karşılıksız kalmadı: 32 hedef imha edildi TUSAŞ'a yapılan terör saldırısı karşılıksız kalmadı: 32 hedef imha edildi
14:13 Fenerbahçe’nin Mourinho’ya ödeyeceği tazminat ortaya çıktı Fenerbahçe'nin Mourinho'ya ödeyeceği tazminat ortaya çıktı
14:02 Babasını ve ağabeyini vurduktan sonra yaptıkları kan dondurdu Babasını ve ağabeyini vurduktan sonra yaptıkları kan dondurdu
13:59 Ünlü oyuncudan acı haber Hayatını kaybetti Ünlü oyuncudan acı haber! Hayatını kaybetti
13:52 Özel: Kürtlerin sorunları 86 milyonun kararıyla çözülecek Özel: Kürtlerin sorunları 86 milyonun kararıyla çözülecek
13:48 Pansiyon nöbetinde kalp krizi geçiren öğretmen öldü Pansiyon nöbetinde kalp krizi geçiren öğretmen öldü
13:22 Beyin ölümü gerçekleşen adam organları alınırken uyandı Beyin ölümü gerçekleşen adam organları alınırken uyandı
13:16 Müsavat Dervişoğlu’ndan kürsüden fırlattığı ipi isteyen Bahçeli’ye jet yanıt Müsavat Dervişoğlu'ndan kürsüden fırlattığı ipi isteyen Bahçeli'ye jet yanıt
13:09 Bahçeli’ye kürsüden ip atan Müsavat Dervişoğlu, TBMM’ye de epey gösterişli girmiş Bahçeli'ye kürsüden ip atan Müsavat Dervişoğlu, TBMM'ye de epey gösterişli girmiş
13:03 Ethereum kurucusundan Bitcoin savunucusu Saylor’a tepki Ethereum kurucusundan Bitcoin savunucusu Saylor'a tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2024 09:51:34. #1.13#
SON DAKİKA: Kuzey Marmara Otoyolu'nda Acele Kamulaştırma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.