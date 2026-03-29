KYK yurdunda mide bulandıran olay! Yangın merdiveninden girip... - Son Dakika
KYK yurdunda mide bulandıran olay! Yangın merdiveninden girip...

29.03.2026 12:00
İzmir'de bulunan KYK kız yurdunda gece saatlerinde skandal bir olay yaşandı. Kız öğrencilerin bulunduğu terasa çıkan şahsın uygunsuz davranışlarda bulunduğu iddia edildi. Şüpheli şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İzmir'de bulunan Bakırçay Kız KYK Yurdu'nda iddiaya göre;  bir şahıs gece saatlerinde yangın merdivenlerini kullanarak kız öğrencilerinin bulunduğu terasa çıktı. Şahsın burada uygunsuz davranışlarda bulunduğu öne sürüldü. 

ÖĞRENCİLER DURUMU POLİSE BİLDİRDİ

Durumu fark eden öğrenciler hemen polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler kısa sürede müdahale ederek şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan şahısla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

TEHDİT İDDİASI GÜNDEM OLDU

Öte yandan sosyal medyada paylaşılan bazı iddialar dikkat çekti. Yurt öğrencileri, olayın büyümemesi için "tutanak tutma" ile tehdit edildiklerini ileri sürdü. Sosyal medyada yer alan görüntülerde şüpheli şahsın tutuklanırken serbest şekilde yürüdüğü anlar ayrıca dikkat çekti. Yaşanan olay KYK yurtlarının güvenliğini tekrar tartışmaya açarken söz konusu iddialara ilişkin resmi bir açıklama gelmedi.

Son Dakika Güncel KYK yurdunda mide bulandıran olay! Yangın merdiveninden girip... - Son Dakika

SON DAKİKA: KYK yurdunda mide bulandıran olay! Yangın merdiveninden girip... - Son Dakika
