La Vuelta'da İsrail Protestoları

Bu yıl, İsrail'e karşı protestolarla anılacak İspanya'daki bisiklet yarışı La Vuelta'nın sondan bir önceki 20. etabı, Gazze'de işlediği soykırım dolayısıyla bir kez daha İsrail'e tepkilere sahne oldu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yakın arkadaşı olan bilinen Sylvan Adams'ın sahibi olduğu "Israel-Premier-Tech"adlı İsrail takımının La Vuelta'da olmasını protesto eden İspanyollar, 27 Ağustos'tan bu yana İspanya içindeki tüm etaplarda yaptıkları gösterileri bugün de sürdürdü.

Madrid'in 100 kilometre kadar kuzeyinde Robledo de Chavela-Puerto de Navacerrada dağlık bölgesinde yapılan 165,6 kilometrelik 20. etap yarışında bisikletçiler sıkça İsrail karşıtı göstericilerin arasından geçmek zorunda kaldı.

Parkurun geçtiği yerleşim bölgelerinin tamamında Filistin bayraklarıyla yol kenarlarını kaplayan İspanyollar, "Soykırımı durdurun", "Katil Netanyahu", "Özgür Filistin" sloganları attı.

Protestolarda, İsrail'in Gazze'de işlediği soykırımda öldürdüğü çocukları anan eylemler de yapıldı.

Parkurun son 18 kilometresine girildiğinde yaklaşık 100 kişilik bir grup gösterici oturma eylemiyle yolu keserek, bisikletçileri izleyen takım araçlarını durdurdu.

Bisikletçiler ise eylemin yapıldığı yolun kenarından geçerek yarışa devam etti ve bitiş çizgisine ulaştı.

İsrail takımındaki bisikletçiler bir kez daha "İsrail" yazısını formalarından çıkartarak yarışa katıldı.

La Vuelta'nın 20. etabını, sıralamalarda 1. sırada bulunan Danimarkalı Jonas Vingegaard kazandı.

Vingegaard, geçen günlerde yaptığı bir açıklamada, İsrail'i protesto edenleri savunarak "İnsanlar bunu bir sebepten yapıyor. Olanlar korkunç. Sanırım protesto edenler seslerini duyurmak istiyor, bu yüzden medyanın onlara ses vermesi gerekiyor." demişti.

La Vuelta'nın Madrid'deki finali için İspanyollar İsrail karşıtı gösterilerde seferber oldu

Protestolardan dolayı bugüne kadar iki kez erken bitirilen (3 Eylül Bilbao ve 9 Eylül Galiçya), bir kez de parkuru kısaltılan (11 Eylül Valladolid) La Vuelta, yarın başkent Madrid'de sona erecek.

La Vuelta'nın finali için çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla İspanyolların İsrail karşıtı gösterilere seferber olduğu görülüyor.

Madrid Belediyesi, La Vuelta'da güvenliği sağlamak için 2 binden fazla polis ve jandarmanın görev yapacağını duyurdu.

İspanya hükümeti, La Vuelta'da İsrail'in protesto edildiği barışçıl tüm gösterilere destek verdiğini birçok fırsatta dile getirdi.