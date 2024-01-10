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La Zarra, İsrail'in 2024 Eurovision'dan men edilmesi çağrısında bulundu - Son Dakika
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La Zarra, İsrail'in 2024 Eurovision'dan men edilmesi çağrısında bulundu

Fransa'yı 2023 Eurovision'da temsil eden Fas asıllı Kanadalı şarkıcı La Zarra, İsrail'in 2024 Eurovision'dan men edilmesi çağrısında bulundu. La Zarra, Eurovision'un siyasi bir yarışma olduğunu savunarak, İsrail'in Filistinlilere yönelik zulümlerinden dolayı diskalifiye edilmesini talep etti. İzlanda'da müzisyenler derneği ve Finlandiya da İsrail'in Eurovision'a katılmasına karşı çıktı.

La Zarra, İsrail\'in 2024 Eurovision\'dan men edilmesi çağrısında bulundu
10.01.2024 - 13:31,
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Fransa'yı 2023 Eurovision şarkı yarışmasında temsil eden Fas asıllı Kanadalı şarkıcı La Zarra, İsrail'in 2024 Eurovision şarkı yarışmasından men edilmesi çağrısında bulundu.

La Zarra, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, Eurovision'a katıldığı sırada sevgi dolu olağanüstü bir seyirciyle karşı karşıya kaldığını belirterek, "Hem katılımcılar hem seyirciler, hepimiz barış ve sevgiyi aktaran müzikle bir olmuştuk." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'nın Eurovision şarkı yarışmasına katılmasına izin verilmediğini anımsatan sanatçı La Zarra, "Maalesef bir kez daha Filistin halkına yönelik katliamla, soykırımla, Batı Şeria ve Lübnan'da saldırılarla karşı karşıyayız. Bölgenin kontrolünü ele geçirmeye yönelik hesaplı ve kasıtlı bir girişime tanık oluyoruz." ifadesini kullandı.

Eurovision'un siyasi bir yarışma olduğunu ve sanatçıların konuşmaktan ciddi anlamda korktuğunu savunan La Zarra, "Ancak seyirci isterse, dağları yerinden oynatabilir. Karşılaştığım seyirci sevgi ve güç doluydu, bu nedenle size de çağrıda bulunuyorum." diyerek, tıpkı Rusya gibi İsrail'in de Eurovision'dan men edilmesi çağrısında bulundu.

La Zarra, sosyal medya kullanıcılarından, yarışmanın sosyal medya sayfalarını etiketleyerek, "İsrail'in Filistinlilere yönelik işlediği zulümlerinden dolayı yarışmadan diskalifiye edilmesini veya yasaklanmasını istemelerini" talep etti.

İzlanda'dan da İsrail'i boykot çağrısı

İzlanda'da müzisyenler derneği geçen ay ulusal yayın kuruluşu RUV'un 2024 Eurovision yarışmasından çekilmesi çağrısı yapmıştı.

İzlanda Yazar ve Bestekarlar Topluluğu (FTT), RUV'dan "masum çocukların ve sivillerin öldürülmesine ve savaşa karşı durmasını" talep etmişti.

FTT, Rusya'nın Ukrayna'daki savaş nedeniyle 2022'de Eurovision'dan men edildiğini hatırlatarak, İsrail'in katılması halinde 2024 Eurovision'un boykot edilmesini istemişti.

Finlandiya endişeli

Öte yandan Finlandiya'da Eurovision seçmelerinin gerçekleştirildiği Uuden Musiikin Kilpailu (UMK) yarışmasından aralık sonunda yapılan açıklamada, " Orta Doğu'daki endişe verici ve ciddi durum bizi de kaygılandırıyor." ifadesine yer verilerek, İsrail'in olması halinde Finlandiya'nın 2024 Eurovision şarkı yarışmasına katılımının belirsiz olduğu kaydedilmişti.

Kaynak: AA
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Fransa, İsrail, Fas, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Müzik, Politika, Güncel, Son Dakika

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