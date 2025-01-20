Lahbib: Türkiye Cömert, Suriye'ye Destek Önemli - Son Dakika
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Lahbib: Türkiye Cömert, Suriye'ye Destek Önemli

AB Komisyonu üyesi Lahbib, Türkiye'nin sığınmacılara cömert davrandığını ve Suriye'ye destek gerektiğini vurguladı.

20.01.2025 20:16
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Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Eşitlik, Hazırlıklılık ve Kriz Yönetiminden sorumlu üyesi Hadja Lahbib, Suriye ve Türkiye'de yaptığı ziyaretlerde insanların ihtiyaçlarını ve sağlanan imkanları görme fırsatı bulduğunu belirterek, Türkiye'nin bu açıdan çok cömert bir ülke olduğu ifade etti.

Lahbib, Ankara'da Sığınmacı ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği'ni (SGDD-ASAM) ziyaret etti.

SGDD-ASAM kapsamındaki projeler ve çalışmalar hakkında bilgi alan Lahbib, çalışmalardan yararlanan sığınmacı ve göçmenlerle de bir araya geldi.

Lahbib, dernek üyeleriyle ile yapılan kapalı görüşmenin ardından basına açıklamalarda bulundu.

Sığınmacılara ve göçmenlere yardım etmek için birlikte çalışan SGDD-ASAM, Avrupa Birliği Sivil Koruma ve İnsani Yardım Operasyonları (ECHO) ve tüm sivil toplum örgütlerine teşekkür eden Lahbib, "Türkiye, çok cömert bir ülke." dedi.

Lahbib, mültecilere ev sahipliği yapan ülkelerin kapasitesinin değerlendirilmesi gerektiğine işaret ederek, burada Suriye, Afganistan, Sudan ve farklı ülkelerden göçmenlerle tanıştığını ifade etti.

İnsani yardım, kriz yönetimi ve eşitlikten sorumlu komisyon üyesi olarak burada bulunduğunu kaydeden Lahbib, buradaki ihtiyaçları daha iyi anlamak için durumu değerlendirmenin iyi olduğunu dile getirdi.

Lahbib, ilk elden Türkiye'de, özellikle Ankara'da yaşayan sığınmacıların ihtiyaçlarına tanık olduğuna işaret ederek, daha iyi ve etkili nasıl yardımcı olabileceklerine odaklandıklarını ve ziyaretinin amacının da bu olduğunu söyledi.

SGDD-ASAM'ın sağladığı hizmetlerin kalitesinden etkilendiğine dikkati çeken Lahbib, çocuklardan erişkinlere kadar farklı alanlarda hizmet verildiğini ifade etti.

Lahbib, cinsiyete dayalı şiddet konusundan yetişkinler ve engelli hastalara kadar farklı bir çok hizmet sağlandığını anlattı.

Bu derneğin özellikle Ankara'da yaşayan çok sayıda sığınmacı ve göçmen için anlamlı olduğunu vurgulayan Lahbib, oradaki durumu gözlemlemek, yetkililerle görüşmek ve sahadaki durumu değerlendirmek için Suriye'yi de ziyaret ettiğini hatırlattı.

Lahbib, Suriye'de ülkelerine dönen mültecilerle görüştüğünü ve ülkelerinin geleceği için umut dolu olduklarını anlatarak, ülkenin geleceğinin bir parçası olmak istediklerini ancak çoğu insanın yakın gelecekteki gelişmeleri beklediğini dile getirdi.

Gelecek aylarda ya da haftalarda alınabilecek kararların çok önemli olduğunu vurgulayan Lahbib, özellikle bunun mültecilere güven verme açısından önemli olduğunun altını çizdi.

Lahbib, Suriyelilere sığınmacı statülerini kaybetmeden 3 kez ülkelerine giriş-çıkış yaparak oradaki durumu değerlendirme hakkı tanınması nedeniyle Türk yetkililere teşekkür ederek, insanların Suriye'deki durumu kendilerinin görüp dönüp dönmeme kararını daha sağlıklı şekilde verebileceklerini söyledi.

"Kapsayıcı bir Suriye görmek istiyoruz"

Lahbib, basın mensuplarının Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed Şara ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmesinin detayları ile AB'nin Suriyeliler için yardım paketine ilişkin sorusunu yanıtladı.

AB'nin Suriye ve komşu ülkelerdeki Suriyelilere yönelik 235 milyon avroluk insani yardım paketi açıkladığını kaydeden Lahbib, "Suriye'ye bir mesaj iletmek için gittim. Kapsayıcı bir Suriye için açık bir destek mesajı. Tüm çeşitliliğiyle Suriye halkının hepsini kucaklayan, tüm Suriyelilerin güvende olduğu ve kendi ülkelerince hoş karşılandığı bir Suriye." ifadelerini kullandı.

Lahbib, Suriyelilerin ülkelerine dönmeleri için desteklenmesi gerektiğini belirterek, "Şu anda durum istikrarsız. İnsani ihtiyaçlar çok büyük ve aynı zaman da yıkım da çok büyük. Savaşın 2011'de başladığını unutmamalıyız, 14 yıllık yıkım ve şiddet var. O nedenle yapılacak çok şey var." diye konuştu.

Suriye ve Türkiye'deki görüşmelerinde bunları ele aldıklarını kaydeden Lahbib, herkesin aynı noktada olduğunu ve yıllardır savaşın olduğu Suriye'de kapsayıcı ve barışçıl bir Suriye görmek istediğini vurguladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Lahbib: Türkiye Cömert, Suriye'ye Destek Önemli - Son Dakika

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