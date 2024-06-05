LGS öncesi camide namaz çağrısı suç duyurusuna neden oldu - Son Dakika
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LGS öncesi camide namaz çağrısı suç duyurusuna neden oldu

Laiklik Meclisi, Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulundu. Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, LGS'ye girecek öğrencileri ve velileri camide namaza çağırmıştı. Laiklik Meclisi avukatları, yetkililerin anayasa ihlali ve görevi kötüye kullanma suçları işlediğini belirterek suç duyurusunda bulundu.

05.06.2024 15:00
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(ANKARA) - Laiklik Meclisi, 2 Haziran'da yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı öncesinde öğrencileri ve aileleri camide namaz kılmaya çağıran Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulundu.

Ankara Mamak Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce okullara gönderilen yazıyla, ÇEDES Yıl Sonu Kültür Şenlikleri kapsamında LGS'ye girecek öğrenciler ve velileri sınav öncesi sabah namazına çağrılmıştı.

Laiklik Meclisi avukatları; Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürü ve Mamak İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü'nün "Anayasa'yı ihlal" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarını işlediklerini belirterek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

"Laiklik ilkesine aykırıdır"

Suç duyurusu dilekçesinde, özetle şu ifadelere yer verildi:

"Şüphelilerin Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü adına dinsel etkinliğe davet yazısı düzenlemek suretiyle anayasal olarak teminat altına alınan laiklik ilkesini yürütme erkini kullanarak fiilen ortadan kaldırması anayasayı ihlal niteliğinde olup bunun yargısal görev ve yetki sınırlarının dışına çıkılarak, yasal yetki aşılarak yapılması aynı zamanda görevi kötüye kullanma suçunu oluşturmaktadır. Bu nedenle şüpheliler hakkında TCK madde 257 ve 309'da düzenlenen her iki suçtan ötürü ve anayasanın başlangıç kısmında açıkça belirtildiği üzere hiçbir hukuku korumadan yararlanamayacakları açıkça belirtilen şüpheliler hakkında 4483 sayılı yasanın soruşturma ve kovuşturma için ilgili makamdan izin alınmadan doğruda kamu davası açılması istemimiz bulunmaktadır."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel LGS öncesi camide namaz çağrısı suç duyurusuna neden oldu - Son Dakika

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