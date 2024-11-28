Lammy'den İsrail'e Uluslararası Hukuk Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Lammy'den İsrail'e Uluslararası Hukuk Uyarısı

İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy, İsrail'in uluslararası hukuka uyması gerektiğini vurguladı.

28.11.2024 01:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, İsrail'den uluslararası hukuktan kaynaklanan sorumluluklarını aklında bulundurmasını beklediğini ifade etti.

Lammy, İngiltere Parlamentosunun Dış İlişkiler Komitesinde Avam Kamarası üyelerinin sorularını yanıtladı.

Gazze'de yaşananları "son derece korkunç" olarak nitelendiren Lammy, İsrail'in işgalci güç olarak uluslararası hukuktan kaynaklanan yükümlülükleri bulunduğuna işaret etti.

Uluslararası kamuoyunun da bu konuda net bir tavır içinde olduğunu kaydeden Lammy, "(Uluslararası kamuoyu) Bu konuda İsrail'i sorumlu tutmak zorunda. Demokratik bir ülke olan İsrail'den beklentimiz uluslararası hukuktan kaynaklanan sorumluluklarını aklında bulundurmasıdır." diye konuştu.

Lammy, İsrailli yetkililerin Filistin topraklarını ilhak etme konusundaki açıklamalarına değinerek, "Bunun yaşanmaması için yapabileceğim her şeyi yapacağım." dedi.

İngiltere'nin iki devletli çözüme destek vermeyi sürdüreceğini anlatan Lammy, her gün Gazze'de ateşkes için çalıştıklarını dile getirdi.

"İsrail'in UNRWA kararının yanlış olduğunu düşünüyorum"

Lammy, Gazze'de yaşanan can kayıplarının büyük kısmını kadın ve çocukların oluşturduğunu belirterek İsrail'in Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) faaliyetlerini yasaklamasına değindi.

"Bunun İsrail'in güvenliği ve UNRWA hizmetlerine ihtiyacı olanlar için yanlış bir karar olduğunu düşünüyorum." diyen Lammy, İsrail ile Lübnan arasında varılan ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladıklarını da söyledi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Dış Politika, Orta Doğu, Politika, Filistin, İsrail, Güncel, Dünya, Hukuk, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lammy'den İsrail'e Uluslararası Hukuk Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:18 Türkiye’nin yanı başında şiddetli çatışma Muhalifler adım adım ilerliyor Türkiye'nin yanı başında şiddetli çatışma! Muhalifler adım adım ilerliyor
23:17 İstanbul’da sahte içkiden 2 kişi hayatını kaybetti İstanbul'da sahte içkiden 2 kişi hayatını kaybetti
22:41 Kırıkkale’de yere çöp atanlar güvenlik kameralarından tespit ediliyor Kırıkkale'de yere çöp atanlar güvenlik kameralarından tespit ediliyor
22:17 Bulgaristan ve Romanya’nın Şengen’e tam katılımı onaylandı Bulgaristan ve Romanya'nın Şengen'e tam katılımı onaylandı
22:11 Putin, açık açık tehdit etti: Sabrımız bir gün mutlaka tükenecek Putin, açık açık tehdit etti: Sabrımız bir gün mutlaka tükenecek
09:28 Feyenoord maçında deliren Pep Guardiola yüzünü gözünü yırttı Feyenoord maçında deliren Pep Guardiola yüzünü gözünü yırttı
09:27 2025 yılında uygulanacak trafik cezaları belli oldu 2025 yılında uygulanacak trafik cezaları belli oldu
09:14 Manchester City dağıldı: Şampiyonlar Ligi’nde çılgın gece Manchester City dağıldı: Şampiyonlar Ligi'nde çılgın gece
09:10 Tokat’ta şüpheli alkol zehirlenmesi: 3 kişi yoğun bakımda Tokat'ta şüpheli alkol zehirlenmesi: 3 kişi yoğun bakımda
09:01 Elif Çakır: Başörtüsü sorunu olduğu için üniversitenin kapısından döndüm Elif Çakır: Başörtüsü sorunu olduğu için üniversitenin kapısından döndüm
09:01 Doktorlar’ın Ela’sı Yasemin Özilhan’ı görenler tanıyamadı Doktorlar'ın Ela'sı Yasemin Özilhan'ı görenler tanıyamadı
08:58 Milyonların gözü bu toplantıda Asgari ücret için öne çıkan rakam 23 bin TL Milyonların gözü bu toplantıda! Asgari ücret için öne çıkan rakam 23 bin TL
08:55 Samet Aybaba ve Brad Friedel Beşiktaş’tan ayrıldı Samet Aybaba ve Brad Friedel Beşiktaş'tan ayrıldı
08:51 Buse Terim derin yırtmacıyla çok konuşuldu Buse Terim derin yırtmacıyla çok konuşuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2024 02:25:19. #1.11#
SON DAKİKA: Lammy'den İsrail'e Uluslararası Hukuk Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.