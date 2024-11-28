Lammy'den İsrail'e Uluslararası Hukuk Uyarısı

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İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, İsrail'den uluslararası hukuktan kaynaklanan sorumluluklarını aklında bulundurmasını beklediğini ifade etti.

Lammy, İngiltere Parlamentosunun Dış İlişkiler Komitesinde Avam Kamarası üyelerinin sorularını yanıtladı.

Gazze'de yaşananları "son derece korkunç" olarak nitelendiren Lammy, İsrail'in işgalci güç olarak uluslararası hukuktan kaynaklanan yükümlülükleri bulunduğuna işaret etti.

Uluslararası kamuoyunun da bu konuda net bir tavır içinde olduğunu kaydeden Lammy, "(Uluslararası kamuoyu) Bu konuda İsrail'i sorumlu tutmak zorunda. Demokratik bir ülke olan İsrail'den beklentimiz uluslararası hukuktan kaynaklanan sorumluluklarını aklında bulundurmasıdır." diye konuştu.

Lammy, İsrailli yetkililerin Filistin topraklarını ilhak etme konusundaki açıklamalarına değinerek, "Bunun yaşanmaması için yapabileceğim her şeyi yapacağım." dedi.

İngiltere'nin iki devletli çözüme destek vermeyi sürdüreceğini anlatan Lammy, her gün Gazze'de ateşkes için çalıştıklarını dile getirdi.

"İsrail'in UNRWA kararının yanlış olduğunu düşünüyorum"

Lammy, Gazze'de yaşanan can kayıplarının büyük kısmını kadın ve çocukların oluşturduğunu belirterek İsrail'in Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) faaliyetlerini yasaklamasına değindi.

"Bunun İsrail'in güvenliği ve UNRWA hizmetlerine ihtiyacı olanlar için yanlış bir karar olduğunu düşünüyorum." diyen Lammy, İsrail ile Lübnan arasında varılan ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladıklarını da söyledi.