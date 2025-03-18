Lammy: Gazze'ye yardım engeli hukuka aykırı - Son Dakika
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Lammy: Gazze'ye yardım engeli hukuka aykırı

İngiltere Dışişleri Bakanı, Gazze'ye yardımın engellenmesini uluslararası hukuk ihlali olarak nitelendirdi.

18.03.2025 06:16
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İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, İsrail'in 15 gündür Gazze'ye yardım girişini engellediğini belirterek, "Bu, uluslararası hukukun ihlalidir." ifadelerini kullandı.

Lammy, İngiltere Parlamentosunun Avam Kamarasında Kanada'da yapılan G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Toplantıda üyelerin Ukrayna'ya destek vermek için ortak bir zeminde buluşabildiğini aktaran Lammy, Rusya ile Ukrayna arasındaki ateşkes konusunun masada olduğunu dile getirdi.

Ukrayna'nın bir barış yapılması konusunda ciddi ve samimi olduğunu vurgulayan Lammy, "G7 müttefiklerimiz ve biz, Ukrayna'nın kendi özgürlüğünü savunmasına verilen sarsılmaz destek konusunda hemfikiriz. Ukrayna'nın barış arayışına destekte hemfikiriz. Bunların gerçekleşmesi için yapılacaklar konusunda da hemfikiriz." dedi.

Lammy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bir karar vermesi gerektiğini belirterek, "Seçim yapması gereken Putin'dir. Sayın Putin, barış konusunda ciddi misiniz? Çatışmaları durduracak mısınız yoksa oyun oynamaya devam edip, Ukrayna'yı hırpalarken bir yandan da ateşkesten yana tavır mı alacaksınız? Sayın Putin'e uyarım şu, eğer ciddiyseniz koşulsuz ve tam bir ateşkesle bunu kanıtlayın." diye konuştu.

Putin'in ateşkesi kabul edeceği yönünde bir sinyal alamadığını da kaydeden Lammy, "G7 toplantısı, Rusya'yı ciddi şekilde müzakere yapmaya itecek enstrümanları hazırlamamız konusunda yardımcı oldu. Kremlin'i beklemeyeceğiz. Ateşkesi reddederlerse oynayacak daha çok kartımız var." ifadelerini kullandı.

Lammy, G7 toplantısında Rus enerji ve savunma sektörlerini hedef alacak yeni yaptırımları ele aldıklarını da ifade etti.

Ukrayna'nın ana gündem maddesi olduğu toplantıda Gazze'deki durumun da ele alındığını anlatan Lammy, esirlerin salıverilmesi ve insani yardımların Gazze'ye girişinin önemine işaret etti.

Gazze'ye yardımların girişinin engellenmesini "kabul edilemez" olarak nitelendiren Lammy, "İnsani yardımlar siyasi bir araç olarak kullanılmamalıdır. İsrail hükümetini bu duruşunu değiştirmeye çağırıyoruz." dedi.

Lammy, Suriye'de geçiş sürecinin kapsayıcı olması gerektiğinin de altını çizerken ülkenin sahil bölgelerinde yaşanan olaylarla ilgili sorumluların hesap vermesi çağrısını tekrarladı.

Milletvekillerinin sorularını da yanıtlayan Lammy, dondurulan Rus varlıklarıyla Ukrayna'nın borçlarının ödenmesi konusunda, "İngiltere'nin verdiği 2,26 milyar sterlinlik (Yaklaşık 107,5 milyar lira) kredinin 752 milyon sterlinlik (Yaklaşık 35 milyar lira) kısmı bu varlıklarla ödendi." açıklamasını yaptı.

Lammy, İsrail'in Gazze'ye yardımların girişini engellemesiyle ilgili soruya ise "Bu, uluslararası hukukun ihlalidir. İsrail'in kendi güvenliğini sağlamak hakkıdır ama Gazze'ye son yardım 15 gün önce girdi. Yardımların eksikliği kabul edilemez." yanıtını verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Lammy: Gazze'ye yardım engeli hukuka aykırı - Son Dakika

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