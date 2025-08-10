Lapid'den İşgal Eleştirisi

İsrail ana muhalefet lideri Yair Lapid, hükümetin Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etme kararının, bölgede bulunan "mahkumların ve askerlerin ölümü" ile "İsrail ekonomisinin çöküşü" anlamına geleceğini söyledi.

Lapid, televizyon konuşmasında, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Tel Aviv'de yabancı basın mensuplarına verdiği ve Güvenlik Kabinesi tarafından onaylanan Gazze Şeridi'ni tamamen işgal planını ele aldı.

Kararı sert bir şekilde eleştiren Lapid, "Netanyahu'nun bu akşam önerdiği şeyin anlamı, esirlerin öleceği, askerlerin öleceği, ekonominin çökeceği ve uluslararası itibarımızın yerle bir olacağıdır." dedi.

Basın toplantısına ilişkin değerlendirmesinde Lapid, "Bu akşam tanık olduğumuz şey bir basın toplantısı değil, gerçekliği bir sunumla değiştirmeye çalışan başarısız bir başbakanın trajik bir sahnesiydi." ifadelerini kullandı.

Lapid, Gazze'deki savaşın genişletilmesinin "İsrail ve güvenliği açısından tehlikeli ve anlamsız" olduğunu belirterek, "Bunun yerine bir anlaşma yapılmalı, tüm esirler geri getirilmeli, savaş sona ermeli ve Mısır Gazze'nin yönetimine dahil edilmelidir." diye konuştu.

İsrail, Gazze kentini işgal kararı almıştı

İsrail Güvenlik Kabinesi ise 8 Ağustos'ta bölgenin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti.

Başbakan Netanyahu ise kabine toplantısı öncesi Fox News'e verdiği röportajda, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini söylemişti.

Ancak kabine toplantısı öncesi basında işgal planına ilişkin yer alan haberlerde, saldırıların aşamalı olarak yapılacağı belirtilmişti.

İşgalin önce Gazze kentinde başlayacağı, saldırıların daha sonra da orta kesimde yer alan Filistinli mültecilerin kaldığı kamplara uzanacağı ifade edilmişti.