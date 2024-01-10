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Lapseki'nin yükseklerinde kar kalınlığı 15 santimetreyi ulaştı

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde kar yağışı etkili oldu. Dumanlı Dağı'nda kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı. Kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Çanakkale'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Lapseki'nin Dumanlı Dağ mevkiinde kar kalınlığı 15 santime ulaştı. Beyaza bürünen bölgede kartpostallık görüntüler oluştu.

Kar kalınlığı 15 santimetreye ulaşan yollarda buzlanma oluştu.

Bozcaada ve Gökçeada seferleri iptal edildi

Öte yandan, Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Deniz'indeki olumsuz hava şartları nedeniyle feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre; Geyikli-Bozcaada hattında yarın yapılması planlanan tüm seferler iptal edildi. Kabatepe-Gökçeada hattında Kabatepe'den saat 09.00 ve 15.00 seferleri. Gökçeada'dan saat 07.00, 13.00, 18.00 seferleri iptal edildi. Lapseki- Gelibolu, Çanakkale- Eceabat, Çanakkale- Kilitbahir hatlarındaki feribot seferlerinin geçici süreyle durduruldu.