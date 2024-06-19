Las Vegas'ta Gizemli Metal Blok Bulundu - Son Dakika
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Las Vegas'ta Gizemli Metal Blok Bulundu

ABD'nin Nevada eyaletinde Las Vegas şehrinin kuzeyindeki doğa yürüyüşü bölgesinde bulunan metal blok, farklı yorumları beraberinde getirdi. Las Vegas Metropolitan Polis Departmanı (LVMPD), monolitin bulunduğunu sosyal medya hesabından duyurdu. Monolitin ne zaman ve nasıl dikildiği bilinmezken, etrafında hiçbir kurulum izi bulunmaması dikkat çekiyor. Vatandaşlar ise bu durumu sanat eseri veya uzaylılarla ilişkilendiren yorumlar yapıyor.

19.06.2024 22:05
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NEW ABD'nin Nevada eyaletinde Las Vegas şehrinin kuzeyindeki doğa yürüyüşü bölgesinde dikili şekilde bulunan metal blok (monolit), farklı yorumları beraberinde getirdi.

Las Vegas Metropolitan Polis Departmanı (LVMPD), söz konusu monolitin bulunduğunu ilk kez sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

LVMPD, ıssız bir tepenin üstünde bulunan monolitin fotoğrafını yayınlayarak "İnsanlar yürüyüşe çıktığında hava şartlarına hazırlıklı olmamak, yeterince su getirmemek gibi pek çok tuhaf şey görüyoruz ama şuna bir bakın." ifadesine yer verdi.

Las Vegas'ın yaklaşık 25 kilometre kuzeyindeki Gass Peak doğa yürüyüşü alanında bulunan 3 metre uzunlugunda, dikdörtgen şeklindeki, yüzeyi ayna yansıması yapan gizemli monolitin ne zaman ve nasıl dikildiği bilinmiyor.

Monolitin etrafında hiçbir kurulum izi bulunmaması da dikkati çekiyor.

LVMPD, bu konudaki soruları cevapsız bırakırken, bölgede doğa yürüyüşü yapanlara aşırı sıcaklara karşı gerekli önlemleri almaları konusunda tavsiyelerde bulunmakla yetindi.

Sosyal medya üzerinden vatandaşlar ise bunun bir "sanat eseri" olduğu yorumlarından, "uzaylıların getirmiş olabileceği" şeklindeki değerlendirmelere kadar değişik paylaşımlar yaptı.

ABD'nin Utah eyaletindeki Red Rock Çölü'nde Kasım 2020'de aynı şekilde bulunan gizemli bir monolit, meraklı kaşiflerin bölgeye akın etmesine neden olmuştu.

Bölgede helikopterle keşif yapan bir pilot tarafından keşfedilen 3,6 metre uzunluğundaki dikdörtgen monolitin fotoğraflarının yayınlanmasının ardından, söz konusu monoliti o bölgeye kimin, neden koyduğu, metal kaidenin uzak mesafeye nasıl taşındığı soruları uzun süre tartışılmıştı.

Türkiye'de de Şubat 2021'de Şanlıurfa'daki Göbeklitepe yakınlarında yer alan bir tarlada, aynı yıl ağustos ayında da Diyarbakır'ın Zerzevan Kalesi'nde benzeri monolit bulunmuştu.

Söz konusu monolitlerin ilkinin 9 Şubat'ta Milli Uzay Programı'nın açıklanmasıyla ilgili, ikincisinin de "2021 Uluslararası Diyarbakır Zerzevan Gökyüzü Gözlem Etkinliği"nin tanıtımı için dikildiği sonucuna varılmıştı.

Kaynak: AA

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