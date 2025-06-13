Latin Amerika'dan Hindistan'a Taziye Mesajları

Hindistan'ın Gucerat eyaletine bağlı Ahmedabad kentinde, 242 yolcu ve mürettebatı taşıyan bir yolcu uçağının havalimanı yakınlarında düşmesinin ardından Latin Amerika ülkeleri taziye mesajları yayımladı.

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz Canel, X sosyal medya platformundaki açıklamasında, Hindistan'ın Ahmedabad kentinde düşen uçak nedeniyle taziye mesajı paylaştı.

Canel, "Ahemdabad şehrinde meydana gelen trajik uçak kazasının ardından Hindistan hükümetine ve halkına tüm desteğimizi ve dayanışmamızı ifade ediyoruz. Hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına en içten taziyelerimizi sunuyoruz." ifadesini kullandı.

Brezilya

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ise X'ten yaptığı açıklamada, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'ye taziyelerini sundu.

Lula da Silva, "Ahmedabad'da meydana gelen trajik uçak kazasında hayatını kaybedenlerin ailelerine en derin taziyelerimi iletiyorum. Bu acı dolu zamanda Hindistan halkının yanında olduğumu belirtmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Ekvador

Ekvador Dışişleri Bakanlığı internet sitesinden yapılan açıklamada ise "Hindistan'da yaşanan trajik uçak kazasında hayatını kaybedenler için derin üzüntü duyuyoruz. Ekvador halkı bu zor zamanda Hindistan halkının yanındadır." denildi.

Bolivya

Bolivya Dışişleri Bakanlığı, Hindistan'ın Ahmedabad kentinde meydana gelen uçak kazasının ardından, X sosyal medya platformundan taziye mesajı yayımladı.

Bakanlık, "Hindistan'da yaşanan trajik uçak kazasından dolayı Bolivya, Hindistan halkı ve hükümetiyle tam dayanışma içerisindedir. Hayatını kaybedenlerin ailelerine en içten taziyelerimizi sunuyoruz." mesajını paylaştı.

Uruguay

Uruguay Dışişleri Bakanlığı da internet sitesinden yaptığı açıklamada, Ahmedabad'daki uçak kazası nedeniyle Hindistan hükümeti ve halkına "en içten taziyelerin" iletildiğini duyurdu.

Peru

Peru Dışişleri Bakanlığı da resmi sitesinde yayımladığı mesajda, kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına "en içten" başsağlığı dileğinde bulunarak, yaralılara acil şifalar diledi.

Venezuela

Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil de Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Hindistan halkı ve hükümetine taziye dileklerini iletti.

Gil, "Venezuela ile Hindistan arasındaki kardeşlik bağları, bizleri yas tutmaya, hayatını kaybedenler için dua etmeye ve yaralıların bir an önce iyileşmesini dilemeye sevk ediyor." ifadesini kullandı.