Latin Amerika Liderlerinden Papa Franciscus'a Taziye - Son Dakika
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Latin Amerika Liderlerinden Papa Franciscus'a Taziye

Liderler, Papa Franciscus'un vefatı nedeniyle derin üzüntü ve taziye mesajları paylaştı.

21.04.2025 20:35
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Latin Amerika ülkelerinin liderleri Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un vefatı nedeniyle başsağlığı mesajları paylaştı.

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Papa'nın ölümünden derin üzüntü duyduğunu belirtti.

Milei, "Papa Franciscus'un vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Bugün küçük görünen farklılıklara rağmen, onun iyiliği ve bilgeliğiyle tanışmış olmak benim için gerçek bir onurdu." mesajını paylaştı.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva X'ten yaptığı paylaşımda, Papa'nın sevgi, hoşgörü ve dayanışmayı insanlığa yaydığını belirtti.

Papa'nın insanlık için önemine vurgu yapan Lula da Silva, şu ifadeleri kullandı:

"Franciscus, sadeliği, cesareti ve empatisiyle iklim değişikliği sorununu Vatikan'a taşıdı. Ülkeler ve insanlar arasında eşitsizlik yaratan sistemin aynı kökten kaynaklandığını gösterdi. ve her zaman en çok ihtiyacı olanların, yani yoksulların, mültecilerin, gençlerin, yaşlıların, savaşların ve her türlü ön yargının mağdurlarının yanında durdu."

Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric de Papa'nın vefatı nedeniyle taziye mesajı paylaştı.

Papa'nın kiliseyi halka yakınlaştırmak için "samimi" bir çaba harcadığını dile getiren Boric, "O, ruhaniyetin ikinci plana itildiği bir dünyada kiliseyi halka yakınlaştırmak için samimi bir çaba gösterdi. Sosyal adaletin bir tür maneviyat olduğuna inandı ve bunu hem yaşadı hem öğretti. Bunun için minnettarız. Katolik inancına mensup tüm insanlara ve özellikle Arjantin halkına sarılıyorum." açıklamasında bulundu.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum da X'teki paylaşımında, Papa'nın yoksulları, barışı ve eşitliği tercih eden bir hümanist olduğunu belirterek, "Papa, gerçek anlamda bir yoldaş sevgisinin büyük mirasını ardında bıraktı." mesajına yer verdi.

Kolombiya lideri Petro: "Büyük bir dostumu kaybettim"

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro da Papa Franciscus'un vefatı sonrası yayımladığı taziye mesajında, "Büyük bir dostumu kaybettim. Kendimi biraz yalnız hissediyorum. Papa, yaşam için verilen büyük mücadelede bir ruhani lider olarak rolünü mükemmel bir şekilde kavradı. Açgözlülüğün yol açtığı yok oluşun karşısında durdu. Elveda Franciscus." ifadelerini kullandı.

Uruguay Devlet Başkanı Yamandu Orsi de X'teki açıklamasında, Papa'nın iz bırakarak gittiğini belirterek, "Aramızdan, inanç ve bağlılık sahibi bir insan ayrıldı." dedi.

Peru Devlet Başkanı Dina Boluarte, basına yaptığı açıklamada, Papa'nın vefatı dolayısıyla "en derin ve içten" taziye mesajlarını paylaşmak istediği belirtti.

Paraguay Devlet Başkanı Santiago Pena da X'teki paylaşımında, "Papa, kilisenin yollarını bilgelik, merhamet ve umutla nasıl aydınlattığını biliyordu. Yaşamı inanç, alçakgönüllülük ve komşu sevgisinin bir ifadesiydi. Bize hizmet ve en savunmasız olanlara bağlılık mirası bıraktı. Tanrı onun yüceliğini kabul etsin." ifadesini kullandı.

Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa, Papa Franciscus'un vefatına ilişkin X platformundaki paylaşımında, Papa'nın küresel düzeyde örnek teşkil eden bir lider olduğunu vurguladı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro da Papa Franciscus'un vefatıyla ilgili taziye mesajı yayımladı.

Papa'nın adaletin ve barışın en mütevazı savunucusu olduğunu dile getiren Maduro, şu ifadelere yer verdi:

"Papa Franciscus, İncil'in gerçeğiyle güçlüleri rahatsız etmekten çekinmeyen bir Tanrı adamıydı. Onun papalığı, dışlanmışlardan yana net duruşu, pastoral cesareti ve halklara umut aşılayan tavrıyla hatırlanacaktır. Latin Amerikalı kimliğiyle, kendini yoksulların davasına, toprak ananın korunmasına ve kültürlerin kardeşliğine adadı."

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Latin Amerika Liderlerinden Papa Franciscus'a Taziye - Son Dakika

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