Lavrov'dan Arap Ülkelerine Eleştiri

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Arap ülkelerini ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırganlığıyla ilgili sessiz kalmaları konusunda eleştirerek, "İran'ın karşılık verme hakkına sahip olmadığını savunuyorsanız, bu, ABD ve İsrail'in saldırganlığa devam etmesini doğrudan destekliyorsunuz anlamına geliyor. Bu mantıklı değil." dedi.

Lavrov, başkent Moskova'da ülkesindeki yabancı misyon temsilcileriyle yuvarlak masa toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan Lavrov, ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırganlığına değinerek, "ABD ve İsrail'in saldırganlığı sonucu oluşan kriz, tüm dünya, küresel istikrar, küresel ekonomi için çok büyük olumsuz sonuçlar doğurabilecek." diye konuştu.

Lavrov, İran ile Arap ülkeleri arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesi sürecinin baltalanmaya çalışıldığı, Basra Körfezi ülkeleri ve İran arasında çatışmanın kışkırtıldığını belirtti.

İran'a karşı savaşın, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'nı baltalamayacağı umudunu paylaşan Lavrov, "İran'ı nükleer silahtan arındırma hedefini güden ABD ile İsrail, nükleer silah yarışını tetikleyebilir." ifadesini kullandı.

"Hem Arap ülkeleri hem de İran ile dayanışma içerisindeyiz"

Arap ülkelerini, ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırganlığıyla ilgili sessiz kalmaları nedeniyle eleştiren Lavrov, şöyle konuştu:

"Arap devletleri grubu, meselenin askeri yöntemle çözülmemesi gerektiğini vurgulayarak hava sahasının kullanılmasına izin vermeyeceklerini açıkladı ancak her şey başladığında, çağrılarınıza rağmen ABD ve İsrail'in yaptıklarını kınadınız mı? İran'daki okulda kız çocuklarının ölümünü kınadınız mı? Bence hepimizin ortak yaklaşım sergilemesi lazım. Basra Körfezi ülkelerinin acı çekmesine karşıyız. Bunun İranlı meslektaşlarımıza herhangi bir askeri avantaj sağlamadığını düşünüyoruz. İran'ın siyasi açıdan bundan herhangi bir kazanç elde etmesi şüpheli. Aslında tam tersi."

Lavrov, saldırıların derhal sonlandırılması gerektiğini vurgulayarak, "Savaşın sonlandırılması için ortaklaşa hareket etmemiz lazım. İran'ın karşılık verme hakkına sahip olmadığını savunuyorsanız, bu, ABD ve İsrail'in saldırganlığa devam etmesini doğrudan destekliyorsunuz anlamına geliyor. Bu mantıklı değil. Herkesi tüm saldırıların sonlandırılmasına karşı çıkmaya davet ediyoruz." dedi.

İran ile Arap ülkeleri arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesi sürecini desteklediklerini ve bu konuda her şekilde yardımcı olmaya çalıştıklarını dile getiren Lavrov, bu nedenle hem Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi (KİK) üyesi Arap ülkeleri hem de İran ile dayanışma içinde olduklarını söyledi.

Rusya'nın Orta Doğu'daki stratejik ortaklarının ABD ve İsrail'in saldırganlığından muzdarip olduğunun altını çizen Lavrov, "Uluslararası toplumun diğer barışsever üyeleriyle, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) ve BM Genel Kurulunda da bu operasyonu tamamen imkansız hale getirecek bir ortam yaratılması için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

Lavrov, Rusya'nın BMGK'de Orta Doğu'daki çatışmayı sona erdirecek karar üzerinde çalışmaya hazır olduklarını vurguladı.

"Trump'ın Gazze'yle ilgili planı, Filistin devletinin kurulmasını öngörmüyor"

ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze ile ilgili planına da değinen Lavrov, bu planın Filistin devletinin kurulmasını öngörmediğini söyledi.

ABD'de dondurulan Rus varlıklarından 1 milyar doları Barış Kuruluna gönderme teklifinde bulunduklarını anımsatan Lavrov, Washington'dan bu teklife henüz yanıt gelmediğini kaydetti.

"ABD ile Alaska zirvesinde sağlanan uzlaşılara bağlıyız"

Lavrov, ABD ve İran arasındaki müzakerelerin ardından yaşanan olayların, Rusya'nın ABD ile Ukrayna konusunda yürüttüğü müzakerelerle ilgili soru işaretleri yarattığı uyarılarına dikkati çekerek, "Biz de Ukrayna ile diyalog konusunda yardımcı olan Amerikalı meslektaşlarımızla müzakereler yürütüyoruz. Birkaç tur müzakere yapıldı. Bu müzakerelerin de bir aldatmaca olduğundan şüphelenmek için hiçbir neden görmüyoruz çünkü Amerikan meslektaşlarımızla doğrudan temas halindeyiz." dedi.

Rusya, ABD ve Ukrayna arasında müzakere sürecinde ilerlemelerin kaydedildiğini ancak nihai sonuçların elde edilmediğine dikkati çeken Lavrov, "Abu Dabi ve Cenevre'de yapılan müzakerelerde bazı ilerlemeler kaydedildi. Esir ve cenaze takasları gibi insani konularda yeniden ilerleme var. Anlaşmaların izlenmesini sağlayacak mekanizmayla ilgili ortak bir anlayışın geliştirilmesi konusunda da ilerleme var. Ancak nihai anlaşmalar henüz sağlanmadı." diye konuştu.

Lavrov, bu anlaşmaların Rusya ile ABD arasındaki Alaska zirvesinde sağlanan uzlaşılar temelinde yapılması gerektiğini vurguladı.

Rusya'nın zirvenin uzlaşılarına bağlı kaldığını belirten Lavrov, "Ciddi tavizler verdiğimiz hususlar dahil ABD'nin teklifini kabul ettik." ifadesini kullandı.

Lavrov, Ukrayna ve Avrupa ülkelerinin söz konusu uzlaşıları değiştirme girişiminde bulunduğunu söyledi.

Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin müzakereleri sürdürmekten yana olduklarını belirten Lavrov, şöyle devam etti:

"Müzakerelerin geleceğine dair konuşmak zor. Müzakerelere hazırız ancak müzakerelerin sıklıkla dostane olmayan eylemlerin örtbas edilmesi için kullanıldığını görüyoruz. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in belirlediği hedeflere müzakereler yoluyla ulaşmayı tercih ediyoruz. Aksi taktirde bu hedeflere diğer araçlarla ulaşacağız."

Lavrov, ABD'nin Ukrayna'ya istihbarat bilgileri sağlamaya, Avrupa ülkelerine Ukrayna'ya teslim edilen silah satmaya devam ettiğini söyledi.