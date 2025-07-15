Lavrov'dan Trump ve Yaptırımlar Hakkında Açıklama - Son Dakika
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Lavrov'dan Trump ve Yaptırımlar Hakkında Açıklama

15.07.2025 17:58
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Lavrov, Trump'ın AB ve NATO etkisi altında kaldığını belirterek yaptırımları eleştirdi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Avrupa Birliği (AB) ve NATO yönetiminin baskısı altına kaldığını belirterek, "ABD Başkanının neye göre hareket ettiğini anlamak istiyoruz." dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Lavrov, Çin'in Tiençin kentinde düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Dışişleri Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katıldı.

Toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Lavrov, ABD Başkanı Trump'ın, "Rusya'nın 50 gün içinde Ukrayna ile bir anlaşmaya varamaması halinde vergileri yüzde 100 artıracağı" yönündeki açıklamasını değerlendirdi.

Lavrov, "Trump'ın 50 günle ilgili açıklamasının arkasında ne olduğunu anlamak istiyoruz. Daha önce 24 saat, sonra 100 gün söylenmişti. Bunları daha önce duyduk. Gerçekten ABD Başkanının neye göre hareket ettiğini anlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

NATO ve AB'nin, ABD yönetimini etkilediğine işaret eden Lavrov, "Trump'ın AB ve NATO yönetiminin muazzam, hatta ahlaksız baskısı altında kaldığı açık. NATO ile AB, (Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir) Zelenskiy'nin taleplerini destekliyor ve ona modern silahlar sağlamaya devam ediyor." diye konuştu.

Lavrov, AB'nin Rusya'ya yönelik yaptırım uyguladığına dikkati çekerek, bu yaptırımların ilk önce Avrupa'nın ekonomisine zarar verdiğini vurguladı. Lavrov, "ABD'yi de yaptırımlar silsilesine çekmeye çalışıyorlar. Trump, Avrupa'nın bunların bedelini ödeyeceğini çok açık bir şekilde söyledi. Rusya'ya karşı çok sayıda yaptırım uygulanıyor. Bunların üstesinden geliyoruz ve geleceğimizden eminim." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'nın kendi çıkarları doğrultusunda hareket ettiğine dikkati çeken Lavrov, şunları kaydetti:

"Ülkemizin ulusal çıkarlarını ve güvenliğini tehlikeye atacak şekilde asla hareket etmiyoruz. (Ukrayna'da) Özel askeri operasyonun amacı da tam olarak bundan ibarettir. NATO'nun yıllardır sınırlarımızda oluşturduğu tehditlerin ortadan kaldırılması gerekiyor. Rusya bu konuda defalarca uyarıda bulundu. Devlet Başkanımız da bu konuyu birçok kez dile getirdi ancak maalesef dikkate alınmadı."

"İstanbul formatındaki müzakereler geçerliliğini yitirmedi"

Lavrov, Ukrayna tarafından "İstanbul formatındaki müzakerelerin geçerliliğini yitirdiği" yönünde açıklamalar yapıldığını aktararak, "Eğer onlar (Ukraynalı yetkililer) böyle düşünüyorlar ise bu onların kendi vatandaşlarına saygı duymadıklarını ve anlaşmak istemediklerini gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna tarafının üçüncü tur müzakerelerin yapılması konusunu açıklamalarında dile getirmediğini söyleyen Lavrov, Avrupalı liderlerin, Ukrayna'nın Rusya ile müzakere etmesini yasakladığına işaret etti.

Lavrov, "İstanbul formatı geçerliliğini yitirmedi. Devlet Başkanımızın oluşturduğu plan doğrultusunda hareket ediyoruz. Bu plan, Rusya'nın güvenlik alanında meşru çıkarlarının ve Ukrayna'da Rus ve Rusça konuşan vatandaşların haklarının sağlanmasını içeriyor." dedi.

Rusya ile Ukrayna'nın birbirlerine barış anlaşmasına dair memorandum taslaklarını sunduklarına dikkati çeken Lavrov, bunların bir birine zıt olduğunu belirtti. Lavrov, "Çelişkili yaklaşımlara rağmen her zaman konuşma için imkan var." diye konuştu.

" İran'ın zenginleştirilmiş uranyumla ilgili haklarının ihlal edilmemesi gerekiyor"

Lavrov, İranlı mevkidaşı Abbas Erakçi ile yaptığı görüşmede, İran'ın nükleer programı etrafında oluşan krizi istişare ettiklerini dile getirerek, "İran'ın uzun yıllar önce aldığı kararlara saygı gösterilerek, krizin siyasi ve diplomatik araçlarla barışçıl çözümüne ulaşılmasına yönelik gerçekçi yaklaşımlar ele alındı." dedi.

İran'ın daha önce nükleer silaha sahip olma fikrinden resmen vazgeçtiğine dikkati çeken Lavrov, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) uzmanları dahil kimsenin bunun aksini doğrulayan kanıtlar sunmadığını dile getirdi.

Lavrov, İran'ın zenginleştirilmiş uranyumla ilgili haklarının ihlal edilmemesi gerektiğini vurgulayarak, bu konuda atılabilecek adımları İranlı yetkililerle temaslarında istişare etmeye devam edeceklerini kaydetti.

Ayrıca Lavrov, İran tarafının, ABD ve İsrail saldırılarında yıkılan altyapının yeniden inşası için ŞİÖ ülkelerinden destek talep etmediğini söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Lavrov'dan Trump ve Yaptırımlar Hakkında Açıklama - Son Dakika

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