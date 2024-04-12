Lavrov: İsviçre\'nin Ukrayna barış konferansı çıkmaz yol

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İsviçre'nin ev sahipliğinde 15-16 Haziran'da yapılacak Ukrayna ile ilgili barış konferansının "çıkmaz yol" olduğunu belirterek, "İsviçre'nin inisiyatifleri, ABD ve müttefiklerinin sipariş ettiklerini yerine getiriyor." dedi.
Lavrov, Belarus'un başkenti Minsk'te Bağımsız Devletler Topluluğu üye ülkeleri dışişleri bakanları toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelere değinen Lavrov, Rus ve Ukrayna heyetleri arasında Mart 2022'de İstanbul'da yapılan müzakerelerde anlaşma hazırlandığını anımsatarak, "İstanbul'da hazırlanan ve paraflanan bu taslak, tamamen farklı gerçekleri yansıtıyordu." ifadesini kullandı.
İngiltere dahil Batı'nın bu anlaşmanın imzalanmasını engellediğini ve savaşın sürdürülmesini istediğini belirten Lavrov, İsviçre'nin ev sahipliğinde 15-16 Haziran'da Ukrayna ile ilgili barış konferansının düzenleneceğine ve Rusya'nın bu konferansa davet edilmediğine dikkati çekti.
Lavrov, "Batı, doğrudan diyalog yerine, İsviçre'de bir konferans hazırlayarak 'Kopenhag sürecini' dayatıyor ve (Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir) Zelenskiy'nin 'Barış Formulü'nün 10 maddesini toparlayacağı İsviçre'de konferans hazırlıyor, sonra da bunları Rusya Federasyonu'na dayatmak istiyor. Bunun çıkmaz yol olduğunu her normal siyasi uzman anlıyor." diye konuştu.
Çin'in Ukrayna ile planını İsviçre Formülü ile kıyaslayan Lavrov, bunların "uyumsuz olduğunu" vurgulayarak şu değerlendirmelerde bulundu:
"İsviçre Formülü, mümkün olduğu kadar çok ülkeyi, Rusya'ya ültimatom koymaya çekmeyi amaçlıyor. Çin'in planı ise ortak güvenlik alanındaki sistematik sorunların çözümünü, Ukrayna'daki durumun sebeplerinin belirlenmesini öngörüyor. Çin'in yaklaşımı, ancak sebepleri ortadan kaldırarak tüm tarafların meşru güvenlik çıkarlarını dikkate alacak bir anlaşma üzerinde çalışmayı öngörüyor. İsviçre'nin inisiyatifleri, ABD ve müttefiklerinin sipariş ettiklerini yerine getiriyor. Çin'in yaklaşımı ise bizim ortak felsefimize uygundur."
ABD ve müttefiklerinin Güney Kafkasya'daki durumu bozmaya, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki anlaşmaların uygulanmasını engellemeye, Orta Asya'ya sızmaya, Rusya'ya karşı olan çeşitli formatlar oluşturmaya çalıştıklarını söyleyen Lavrov, söz konusu yaklaşımın başarısızlığa mahkum olduğunu vurguladı.
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