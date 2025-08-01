Lavrov: Müzakereler Ukrayna İçin Faydalı - Son Dakika
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Lavrov: Müzakereler Ukrayna İçin Faydalı

01.08.2025 20:59
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD ile yapılan müzakerelerin Ukrayna konusunda önemli ilerleme sağladığını belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Washington ile Moskova arasında yılın başından bu yana devam eden müzakerelerin, Ukrayna meselesinde oldukça faydalı olduğunu ve sonuç verdiğini söyledi.

Lavrov, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun, Rusya ile görüşmeye devam ettiklerine, ancak Ukrayna meselesinde bir ilerleme sağlanamadığına yönelik açıklamasını değerlendirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yapılan telefon görüşmesi dahil iki taraf arasında farklı seviyelerde görüşmelerin sürdüğünü hatırlatan Lavrov, mevcut ABD yönetiminin Rusya ile doğrudan diyaloğu yeniden başlatmasının normal diplomatik uygulamalarla tamamen uyumlu olduğunu vurguladı.

Sergey Lavrov, "Yıl başından bu yana Moskova ile Washington arasında devam eden Ukrayna meselesinin esaslı müzakeresi oldukça faydalı ve sonuç veriyor. Başkan Donald Trump'ın ısrarı sayesinde Kiev rejimi, İstanbul müzakerelerinin yeniden başlatılması önerimizi kabul etti." ifadesini kullandı.

"İstanbul'da üç tur müzakere gerçekleşti"

İstanbul'da üç tur müzakerenin gerçekleştiğine işaret eden Lavrov, önemli insani yardım anlaşmalarına ek olarak, Rus tarafının siyasi ve askeri konularda çalışma grupları oluşturulmasını önerdiğini anımsattı.

Lavrov, bu önerinin sürdürülebilir anlaşmalar üzerinde mutabakata varma yolunda önemli bir adım olacağını söyleyerek, Kiev tarafından somut bir tepki beklediklerinin altını çizdi.

Bütün bunlar devam ederken, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'den çelişkili açıklamalar geldiğini söyleyen Lavrov, bir iki gün arayla yapılan bu açıklamaların, ön koşulsuz acil ateşkes çağrısı, İstanbul müzakere formatının Putin ile yüz yüze görüşme formatıyla değiştirilmesi ve Rus yönetiminde değişiklik taleplerinden oluştuğunu aktardı.

Sergey Lavrov, "Bu nedenle, çözümde ilerlemeyi önemseyen herkesin bu bariz bilinç çatallanmasına dikkat etmesi iyi bir fikir olacaktır. Şimdilik ilerleme, saldırgan, Rus düşmanlığına odaklanan Avrupalıların aksine, Amerikalı meslektaşlarımızın mevcut gerçeklerin farkında olmaları ve krizin temel nedenlerini dikkate almaya çalışmaları gerçeğinde açıkça görülüyor." diye konuştu.

"Ukrayna'daki krizin temel nedenleri kaldırılmalı"

Ukrayna'daki krizin temel nedenlerinin güvenilir şekilde ortadan kaldırılması gerektiğini vurgulayan Lavrov, " Avrupa Birliği'ndeki birçok ikiyüzlünün aksine, insan haklarını ve ulusal azınlıkların haklarını güvence altına almakla içtenlikle ilgilenen ABD'nin, böyle bir durum hakkında nesnel bir değerlendirme yapabileceğine inanıyoruz. Bu, somut bir ilerlemeye doğru önemli bir adım olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, sözlerini şöyle tamamladı:

"Washington'daki meslektaşlarımızın, Ukrayna'daki durumun sürdürülebilir bir çözümüne yönelik formülün, ilgili tüm devletlerin meşru çıkarları arasında bir dengeye dayalı olarak Avrupa çapında güvenliğin güvenilir bir şekilde sağlanması bağlamında ele alınmasının uygunluğunu da göz önünde bulundurarak, dürüst ve karşılıklı saygıya dayalı bir görüşmeyi sürdürme konusundaki açıklığı da cesaret vericidir. Putin de Valaam'da medya mensuplarıyla yaptığı görüşmede, böyle bir görüşmeye hazır olduğumuzu vurguladı."

Rubio, Fox Radio'ya verdiği röportajda, Washington'ın, Ukrayna'daki ihtilafın çözümü konusunda Moskova ile temaslarını kesmediğini, son bir haftada iki görüşme gerçekleştiğini ve tarafların uzlaşıya varmaya çalıştığını belirterek, Ukrayna'da ateşkes konusunda herhangi bir ilerleme kaydedilemediğini ifade etmişti.

Kaynak: AA

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