Lavrov: Rusya, Batı'nın aksine ortaklarına eşitliğe dayalı ilişkiler sunuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Lavrov: Rusya, Batı'nın aksine ortaklarına eşitliğe dayalı ilişkiler sunuyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın Batılı ülkelerin aksine ortaklarına eşitliğe dayalı ilişkiler sunduğunu söyledi. Lavrov, Rusya'nın küresel çaptaki bölgesel entegrasyon birlikleriyle yakın ilişkiler geliştirdiğini ve dünya düzenini daha adil ve çok kutuplu hale getirmek için çalıştıklarını belirtti.

27.02.2024 14:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Lavrov: " Rusya, Batı'nın aksine ortaklarına eşitliğe dayalı ilişkiler sunuyor"

MOSKOVA - Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın Batılı ülkelerin aksine ortaklarına eşitliğe dayalı ilişkiler sunduğunu söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen Uluslararası Rusofil Hareketi'nin ikinci kongresinde önemli açıklamalarda bulundu. Rusya'nın Batı'nın aksine dünya genelindeki ortaklarıyla eşitliğe dayalı ilişkiler kurduğunu ifade eden Lavrov, Rusya'nın küresel çaptaki bölgesel entegrasyon birlikleriyle yakın ilişkiler geliştirdiğini söyledi. Lavrov, "Batı'nın kontrol ettiği uluslararası kalkınma yapıları aracılığıyla uygulamaya çalıştığı politikaya yapıcı bir alternatif olarak bu ilişkileri eşit ve karşılıklı fayda temelinde geliştirmeye devam edeceğiz" dedi.

Moskova'nın müttefikleri ve ortaklarıyla birlikte daha adil, çok kutuplu bir dünya düzeni kurmak için çalışmayı sürdüreceğini belirten Lavrov, dünyadaki kültürel çeşitliliği dikkate alarak yalnızca seçkin sınıfın değil tüm insanlığın refahını sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

Lavrov: Rusya, Batı\'nın aksine ortaklarına eşitliğe dayalı ilişkiler sunuyor
Kaynak: İHA

Sergey Lavrov, Rusya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lavrov: Rusya, Batı'nın aksine ortaklarına eşitliğe dayalı ilişkiler sunuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2024 15:27:10. #1.12#
SON DAKİKA: Lavrov: Rusya, Batı'nın aksine ortaklarına eşitliğe dayalı ilişkiler sunuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement