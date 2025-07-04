Lazkiye Ormanında Yangın

SURİYE'nin Lazkiye kırsalındaki ormanda yangın çıktı, yükselen dumanlar Hatay'dan da görüldü.

Türkiye sınırına yakın bölge olan Kel Dağı'ndan saat 15.00 sıralarında dumanlar yükselmeye başladı. Rüzgarın da etkisiyle ormanda çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Hatay'ın sınır bölgesinden de dumanlar çıplak gözle görülürken, Suriye'deki ekiplerin yangına müdahale ettiği bildirildi.