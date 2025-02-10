Lenovo ve Alat'tan Suudi Arabistan'da Yeni Fabrika

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RİYAD, 10 Şubat (Xinhua) -- Çinli çokuluslu teknoloji şirketi Lenovo ve Suudi Arabistan'ın Alat şirketi, pazar günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yeni bir imalat üssünün temelini attı.

Lenovo'dan yapılan açıklamaya göre Riyad'ın uluslararası havalimanı yakınlarındaki Özel Entegre Lojistik Bölgesi'nde yer alacak fabrika, 200.000 metrekarelik bir alan üzerine kurulacak. 2026'da üretime başlanması planlanan fabrikada özellikle dizüstü bilgisayar, masaüstü bilgisayar ve sunucu üretilecek.

Ortaklığın 2030 yılına kadar yaklaşık 15.000 doğrudan, yaklaşık 45.000 de dolaylı istihdam yaratması ve toplam petrol dışı gayrisafi yurtiçi hasılaya 10 milyar ABD doları değerinde katkı sağlamasının öngörüldüğü belirtildi. Ayrıca Lenovo'nun bölgedeki müşterilere hizmet vermek amacıyla Riyad'da bir Ortadoğu ve Afrika bölge merkezi kuracağı kaydedildi.

Lenovo Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Yang Yuanqing pazar günkü temel atma töreninde yaptığı konuşmada, "Alat ile gerçekleştirdiğimiz bu güçlü stratejik işbirliği ve yatırım sayesinde küresel varlığımızı daha da artırıp bölgedeki konumumuzu sağlamlaştıracak ve Suudi Arabistan'daki ve Ortadoğu ve Afrika bölgesindeki olağanüstü büyüme ivmesinden faydalanma fırsatını elde edeceğiz" dedi.

Yang, "Alat'ın uzun vadeli stratejik ortağımız olmasından heyecan duyuyoruz ve dünya standartlarındaki tedarik zinciri yeteneklerimizin yanı sıra inovasyonlarımızın da Suudi Arabistan'ın 2030 Vizyonu hedeflerine ulaşmasına katkı sağlayacağından eminiz" diye ekledi.

Alat CEO'su Amit Midha ise, "Riyad'da bölgesel bir merkezin ve Suudi Arabistan Krallığı'nda temiz enerjiyle çalışan dünya standartlarında bir üretim merkezinin kurulmasıyla Lenovo ekibinin, Ortadoğu ve Afrika bölgesindeki potansiyelini daha da ileriye taşıyacağına inanıyoruz" dedi.