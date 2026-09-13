Letonyalı Bakan, alkollü araç kullandığı gerekçesiyle görevden alındı - Son Dakika
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Letonyalı Bakan, alkollü araç kullandığı gerekçesiyle görevden alındı

Letonyalı Bakan, alkollü araç kullandığı gerekçesiyle görevden alındı
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Letonya Başbakanı Andris Kulbergs, alkollü araç kullandığı gerekçesiyle Sosyal Refah Bakanı Reinis Uzulnieks'i görevden aldığını açıkladı. Başbakan Kulbergs, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, alkollü araç kullanan bir bakanın toplumu tehlikeye attığını ve bu davranışın kabul edilemez olduğunu belirtti.

Letonya Başbakanı Andris Kulbergs, alkollü araç kullandığı gerekçesiyle Sosyal Refah Bakanı Reinis Uzulnieks'i görevden aldığını açıkladı.

Başbakan Kulbergs, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, alkollü araç kullanan bir bakanın toplumu tehlikeye attığını ve bu davranışın kabul edilemez olduğunu belirtti.

"BİR BAKAN AÇISINDAN SORUMSUZ BİR DAVRANIŞ"

Alkollü araç kullanan kişinin başkalarının sağlığını ve hayatını tehlikeye attığının altını çizen Kulbergs, "Bir bakan açısından bu, sorumsuz ve kesinlikle kabul edilemez bir davranıştır. Bu nedenle Uzulnieks'in görevden alınması tek doğru karardır." ifadelerini kullandı.

Letonyalı Bakan, alkollü araç kullandığı gerekçesiyle görevden alındı
Letonya Sosyal Refah Bakanı Reinis Uzulnieks (Alkollü araç kullandığı gerekçesiyle görevden alındı)

Kulbergs, Uzulnieks'in yerine Uldis Augulis'in Refah Bakanlığı görevini vekaleten yürüteceğini duyurdu.

"KAMU GÖREVLİLERİNİN BU TÜR EYLEMLERİ KABUL EDİLEMEZ"

Letonya Cumhurbaşkanı Edgars Rinkevics de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, alkollü araç kullanmanın tehlikeli ve suç teşkil eden bir davranış ve özellikle kamu görevlilerinin bu tür eylemlerinin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Hiç kimsenin kanunların üzerinde olmadığına dikkati çeken Rinkevics, alkollü araç kullanan sürücüyü durduran polislere teşekkür etti ve büyük bir felaketin önlenmiş olabileceğini belirtti.

LETONYALI BAKAN HALA GÖZALTINDA

Letonya Televizyonu LTV'nin haberine göre, dün kanında 3,5 promil alkol olduğunun belirlenmesinin ardından polis tarafından gözaltına alınan Uzulnieks, halen başkent Riga'daki geçici gözaltı merkezinde tutuluyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Letonyalı Bakan, alkollü araç kullandığı gerekçesiyle görevden alındı - Son Dakika

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