Letonya, Rus ve Belarus İthalatını Yasakladı

RİGA, 26 Ağustos (Xinhua) -- Letonya hükümeti, Rusya ve Belarus'tan bazı sanayi ürünlerinin ithalini 1 Eylül'den itibaren yasaklayacak.

Dışişleri Bakanlığı'ndan salı günü yapılan açıklamaya göre yasak kapsamında basılı kitap, gazete ve benzeri basılı materyaller, giysi, ayakkabı, şapka, oyuncak, oyun ve spor ekipmanları yer alıyor.

Bakanlığın önerisi üzerine kabinenin onayladığı düzenleme, üçüncü ülkeler üzerinden Letonya'ya ithal edilen Rus ve Belarus menşeli mallara da uygulanacak.

Alınan önlemlerin, Letonya'nın güvenlik çıkarlarını korumayı amaçladığını kaydeden bakanlık, yasağın kapsadığı malların diğer pazarlardan temin edilebilecek ürünlerle ikame edilebileceğini belirtti.

Letonya, 2022 yılından bu yana Rusya ve Belarus ile ekonomik bağlarını önemli ölçüde azalttı. Resmi verilere göre, 2022'de 2,129 milyar euro (2,5 milyar ABD doları) olan ithalat hacmi, 2025'te yüzde 91 düşüşle 193 milyon euroya (225 milyon ABD doları) geriledi.