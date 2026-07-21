Levent Üzümcü'den sosyal medya açıklaması

(İSTANBUL) Bir sosyal medya paylaşımı gerekçe gösterilerek geçen hafta gözaltına alınan ve yurt dışı çıkış yasağı ile hapsi kararıyla serbest bırakılan tiyatrocu Levent Üzümcü sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Üzümcü "İstemeden sebep olduğum, aile büyüklerimin akan gözyaşları ve iç sıkıntıları dışında hiçbir üzüntüm yoktur. Tüm paylaşımlarım istisnasız X hesabımda durmaktadır, duracaktır, yenileri paylaşılacaktır, dolayısıyla susmam ve susturulmam mümkün değildir. Evlatlarımız ve ülkemiz için aydınlık bir gelecek talebi hapsedilemez" dedi.

Bir sosyal medya paylaşımı gerekçe gösterilerek geçen hafta Balıkesir'de gözaltına alınıp İstanbul'a getirilen tiyatrocu Levent Üzümcü, "halkı alenen kin ve düşmanlığa teşvik" suçlamasıyla çıkarıldığı hakimlik tarafından yurt dışı çıkış yasağı ve ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri ile serbest bırakılmıştı. Üzümcü, yaşadığı sürece ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. "Evlatlarımız ve ülkemiz için aydınlık bir gelecek talebi hapsedilemez" diyen Üzümcü'nün açıklaması şöyle:

"TEMMUZ AYI BOYUNCA PAYLAŞTIĞIM TÜM SOSYAL MEDYA MESAJLARI ÖNÜME KONULDU"

"Herkese Merhaba, geçtiğimiz perşembe gününün ilk saatlerinde, yaşadığım bölgeden sorumlu jandarma birliği tarafından, BirGün gazetesinin bir paylaşımında okuduğum, 'Kanuni Sultan Süleyman şakası nedeniyle ceza alan komedyen' haberi üstüne yaptığım yorumum gerekçe gösterilerek, 'halkı alenen kin ve düşmanlığa teşvik' suçlamasıyla gözaltına alındım. Cep telefonuma ve kimliğime el konuldu. Cep telefonumun şifresini orada ve o dakikada verdim. Gözaltı işlemlerimin ardından İstanbul Emniyet Md. götürüldüm. İlk alınışım ve serbest bırakılışım arasında bana toplam dört kere sağlık kontrolü yapıldı. Gözaltı sürecim boyunca -bakış dahil- hiçbir kötü muameleye maruz kalmadım. 'Çağlayan Adalet Sarayında' alınan savcılık ifademde, temmuz ayı boyunca paylaştığım tüm sosyal medya mesajlarım önüme bir klasör halinde konuldu ve bunların, bana isnat edilen suçun unsurlarını taşıdığı söylendi."

"BAŞKA BİR KULP BULMALARINI RİCA ETTİM"

Ailemden aldığım eğitim; mesleğim ve mesleğimin yapılış ve sahneleniş prensipleri nedeniyle 'halkı kin ve düşmanlığa teşvik etme' suçu işleme imkanım olmadığını, bu suçlamayı reddettiğimi ve mümkünse suçlamalarına başka bir kulp bulmalarını rica ettim. Ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesine gönderildim. Kısa süren yargılanmam ardından, yurt dışı çıkış yasağı ve ev hapsi cezasına çarptırıldım. Bilgisayar kullanmadığım ve cep telefonuma el konulduğu için sonrasında haliyle kimselerle iletişim kuramadım. Arayanlara, soranlarla çok teşekkür ederim. İstemeden sebep olduğum, aile büyüklerimin akan gözyaşları ve iç sıkıntıları dışında hiçbir üzüntüm yoktur. Tüm paylaşımlarım istisnasız X hesabımda durmaktadır, duracaktır, yenileri paylaşılacaktır, dolayısıyla susmam ve susturulmam mümkün değildir. Evlatlarımız ve ülkemiz için aydınlık bir gelecek talebi hapsedilemez. Sevgilerimle"