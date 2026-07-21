Levent Üzümcü'den sosyal medya açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Levent Üzümcü'den sosyal medya açıklaması

21.07.2026 13:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tiyatrocu Levent Üzümcü, gözaltına alındıktan sonra sosyal medyada açıklama yaptı ve susturulamayacağını belirtti.

(İSTANBUL) Bir sosyal medya paylaşımı gerekçe gösterilerek geçen hafta gözaltına alınan ve yurt dışı çıkış yasağı ile hapsi kararıyla serbest bırakılan tiyatrocu Levent Üzümcü sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Üzümcü "İstemeden sebep olduğum, aile büyüklerimin akan gözyaşları ve iç sıkıntıları dışında hiçbir üzüntüm yoktur. Tüm paylaşımlarım istisnasız X hesabımda durmaktadır, duracaktır, yenileri paylaşılacaktır, dolayısıyla susmam ve susturulmam mümkün değildir. Evlatlarımız ve ülkemiz için aydınlık bir gelecek talebi hapsedilemez" dedi.

Bir sosyal medya paylaşımı gerekçe gösterilerek geçen hafta Balıkesir'de gözaltına alınıp İstanbul'a getirilen tiyatrocu Levent Üzümcü, "halkı alenen kin ve düşmanlığa teşvik" suçlamasıyla çıkarıldığı hakimlik tarafından yurt dışı çıkış yasağı ve ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri ile serbest bırakılmıştı. Üzümcü, yaşadığı sürece ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. "Evlatlarımız ve ülkemiz için aydınlık bir gelecek talebi hapsedilemez" diyen Üzümcü'nün açıklaması şöyle:

"TEMMUZ AYI BOYUNCA PAYLAŞTIĞIM TÜM SOSYAL MEDYA MESAJLARI ÖNÜME KONULDU"

"Herkese Merhaba, geçtiğimiz perşembe gününün ilk saatlerinde, yaşadığım bölgeden sorumlu jandarma birliği tarafından, BirGün gazetesinin bir paylaşımında okuduğum, 'Kanuni Sultan Süleyman şakası nedeniyle ceza alan komedyen' haberi üstüne yaptığım yorumum gerekçe gösterilerek, 'halkı alenen kin ve düşmanlığa teşvik' suçlamasıyla gözaltına alındım. Cep telefonuma ve kimliğime el konuldu. Cep telefonumun şifresini orada ve o dakikada verdim. Gözaltı işlemlerimin ardından İstanbul Emniyet Md. götürüldüm. İlk alınışım ve serbest bırakılışım arasında bana toplam dört kere sağlık kontrolü yapıldı. Gözaltı sürecim boyunca -bakış dahil- hiçbir kötü muameleye maruz kalmadım. 'Çağlayan Adalet Sarayında' alınan savcılık ifademde, temmuz ayı boyunca paylaştığım tüm sosyal medya mesajlarım önüme bir klasör halinde konuldu ve bunların, bana isnat edilen suçun unsurlarını taşıdığı söylendi."

"BAŞKA BİR KULP BULMALARINI RİCA ETTİM"

Ailemden aldığım eğitim; mesleğim ve mesleğimin yapılış ve sahneleniş prensipleri nedeniyle 'halkı kin ve düşmanlığa teşvik etme' suçu işleme imkanım olmadığını, bu suçlamayı reddettiğimi ve mümkünse suçlamalarına başka bir kulp bulmalarını rica ettim. Ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesine gönderildim. Kısa süren yargılanmam ardından, yurt dışı çıkış yasağı ve ev hapsi cezasına çarptırıldım. Bilgisayar kullanmadığım ve cep telefonuma el konulduğu için sonrasında haliyle kimselerle iletişim kuramadım. Arayanlara, soranlarla çok teşekkür ederim. İstemeden sebep olduğum, aile büyüklerimin akan gözyaşları ve iç sıkıntıları dışında hiçbir üzüntüm yoktur. Tüm paylaşımlarım istisnasız X hesabımda durmaktadır, duracaktır, yenileri paylaşılacaktır, dolayısıyla susmam ve susturulmam mümkün değildir. Evlatlarımız ve ülkemiz için aydınlık bir gelecek talebi hapsedilemez. Sevgilerimle"

Kaynak: ANKA

Levent Üzümcü, Sosyal Medya, Kültür Sanat, Politika, Güncel, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Levent Üzümcü'den sosyal medya açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
NYT: Pentagon, İran saldırılarında çok sayıda ABD askerinin yaralandığını saklıyor NYT: Pentagon, İran saldırılarında çok sayıda ABD askerinin yaralandığını saklıyor
İş adamından İzmit Belediye Başkanı Hürriyet hakkında skandal iddia: Altın miktarına şaşıracaksınız İş adamından İzmit Belediye Başkanı Hürriyet hakkında skandal iddia: Altın miktarına şaşıracaksınız
Yargıtay’dan araç sahiplerini ilgilendiren emsal karar Gizli ayıp sayıldı Yargıtay'dan araç sahiplerini ilgilendiren emsal karar! Gizli ayıp sayıldı
Ehliyetsiz sürücüden direksiyon başında tepki çeken hareket: Hem içki içti hem de... Ehliyetsiz sürücüden direksiyon başında tepki çeken hareket: Hem içki içti hem de...
Polymarket Türkiye’de erişime engellendi Polymarket Türkiye'de erişime engellendi
Verdiği tuvalet molası Sergio Ramos’a pahalıya patladı Verdiği tuvalet molası Sergio Ramos'a pahalıya patladı

13:37
Özel’den grup toplantısında CHP’ye veda gibi sözler: Her son bir başlangıçtır
Özel'den grup toplantısında CHP'ye veda gibi sözler: Her son bir başlangıçtır
13:24
Oğuzhan Uğur neden tutuklandı Mahkemenin karar yazısına ulaşıldı
Oğuzhan Uğur neden tutuklandı? Mahkemenin karar yazısına ulaşıldı
13:17
Galatasaray taraftarından transfer isyanı Resmen harekete geçtiler
Galatasaray taraftarından transfer isyanı! Resmen harekete geçtiler
13:06
4 aydır tutuklu bulunan Mustafa Bozbey’in son hali gündem oldu
4 aydır tutuklu bulunan Mustafa Bozbey'in son hali gündem oldu
12:31
Tekneden yarı çıplak paylaşım yaptı İşte cinsiyet değiştiren Rüzgar Erkoçlar’ın son hali
Tekneden yarı çıplak paylaşım yaptı! İşte cinsiyet değiştiren Rüzgar Erkoçlar'ın son hali
11:59
Gülistan hamile miydi Yeni tanıktan davanın seyrini değiştirecek ifade
Gülistan hamile miydi? Yeni tanıktan davanın seyrini değiştirecek ifade
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2026 13:55:32. #7.13#
SON DAKİKA: Levent Üzümcü'den sosyal medya açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.