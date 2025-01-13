Leyla Güven\'den Öcalan\'a Destek Mesajı

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(ANKARA) - Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı Leyla Güven, DEM Parti İmralı Heyeti'nin ziyareti sonrasında yaptığı açıklamada, sürece "amasız fakatsız katkı sunmaya hazır olduklarını" belirtti. Güven, "Sayın Abdullah Öcalan'ın öğretisi ile aydınlanan halkımızın her bir ferdinin de bu süreci güçlü bir sahiplenme ile karşılayacağına yürekten inanıyorum. Çok da uzak olmayan bir zamanda Kürt halk önderi Sayın Öcalan ile birlikte Diyarbakır surlarında barış halayları çekme umuduyla halkımızı saygıyla selamlıyorum" dedi.

DEM Parti İmralı Heyeti, Ankara Sincan Cezaevi'nde tutuklu bulunan Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı ve eski HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'i ziyaret etti. Güven, ziyaretin ardından yazılı heyetle görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Kürt sorununun demokratik ve barışçıl çözümü için yıllardır muhatap arayan Kürt Halk Önderi Sayın Abdullah Öcalan'ın iğne ucu kadar bir ışık olsa da bu sorunu çözmek istediğini her fırsatta dile getirdiği biliniyor" denildi.

"Milyonların gözü, kulağı Sayın Öcalan'ın ortaya koyacağı çözüm perspektifindedir"

Güven'in açıklaması şöyle devam etti:

"Kürt halkı tarafından baş müzakereci olarak tanımlanan Sayın Öcalan'ın ortaya koyacağı her türlü çözüm önerisinin başta kadınlar olmak üzere tüm halkımız tarafından sahiplenileceği gerçeği bilinmelidir. Sayın Abdullah Öcalan, İmralı'da mutlak tecrit ve izolasyon koşullarında 26 yıldır halkların eşitliği, özgürlüğü ve barışı için destansı bir direniş sergilemektedir. O nedenle bugün milyonların gözü, kulağı Sayın Öcalan'ın ortaya koyacağı çözüm perspektifindedir.

"Öcalan'dan gelecek çözüm perspektifi Ortadoğu barışına büyük katkı sunacak"

Kürt halkının özgürlük mücadelesinde 50 yıldır yaşanan çatışmalı sürece rağmen Sayın Öcalan'ın özgür yaşam ve yeni toplumsal sözleşme perspektif ve önerileri başta kadın devrimi olmak üzere Kürt halkının özgürleşmesi ve demokratikleşme yolunda pek çok kazanıma yol açmıştır. Ortadoğu'nun çok kimlikli, kültürlü yapısını göz önünde bulundurduğumuzda Sayın Öcalan'dan gelecek çözüm perspektifinin Ortadoğu barışına da büyük katkı sunacağı tartışılmazdır.

Biz politik kadın tutsaklar olarak da Kürt Halk Önderi Sayın Abdullah Öcalan'ın Kürt sorununun demokratik, barışçıl ve özgürlükçü çözümüne yönelik çabasına cevap olabilmek için çok ciddi bir pratiğin içinde olacağız. Bu sürece amasız fakatsız katkı sunmaya hazır olduğumuzu belirtmek isterim.

"Kürt Halk Önderi Sayın Öcalan ile Diyarbakır surlarında barış halayları çekme umuduyla"

Kürt halkı, bu sorunun yeni yüzyıla havale edilmeden çözümünden yanadır. Bu nedenle bugün her zamankinden daha fazla birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. Sayın Abdullah Öcalan'ın öğretisi ile aydınlanan halkımızın her bir ferdinin de bu süreci güçlü bir sahiplenme ile karşılayacağına yürekten inanıyorum. Çok da uzak olmayan bir zamanda Kürt Halk Önderi Sayın Öcalan ile birlikte Diyarbakır surlarında barış halayları çekme umuduyla halkımızı saygıyla selamlıyorum."