Leyla Güven'den Öcalan'a Destek Mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Leyla Güven'den Öcalan'a Destek Mesajı

Leyla Güven\'den Öcalan\'a Destek Mesajı

Leyla Güven, Kürt sorununa barışçı çözüm için Öcalan'ın perspektifine destek vereceklerini açıkladı.

13.01.2025 14:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı Leyla Güven, DEM Parti İmralı Heyeti'nin ziyareti sonrasında yaptığı açıklamada, sürece "amasız fakatsız katkı sunmaya hazır olduklarını" belirtti. Güven, "Sayın Abdullah Öcalan'ın öğretisi ile aydınlanan halkımızın her bir ferdinin de bu süreci güçlü bir sahiplenme ile karşılayacağına yürekten inanıyorum. Çok da uzak olmayan bir zamanda Kürt halk önderi Sayın Öcalan ile birlikte Diyarbakır surlarında barış halayları çekme umuduyla halkımızı saygıyla selamlıyorum" dedi.

DEM Parti İmralı Heyeti, Ankara Sincan Cezaevi'nde tutuklu bulunan Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı ve eski HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'i ziyaret etti. Güven, ziyaretin ardından yazılı heyetle görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Kürt sorununun demokratik ve barışçıl çözümü için yıllardır muhatap arayan Kürt Halk Önderi Sayın Abdullah Öcalan'ın iğne ucu kadar bir ışık olsa da bu sorunu çözmek istediğini her fırsatta dile getirdiği biliniyor" denildi.

"Milyonların gözü, kulağı Sayın Öcalan'ın ortaya koyacağı çözüm perspektifindedir"

Güven'in açıklaması şöyle devam etti:

"Kürt halkı tarafından baş müzakereci olarak tanımlanan Sayın Öcalan'ın ortaya koyacağı her türlü çözüm önerisinin başta kadınlar olmak üzere tüm halkımız tarafından sahiplenileceği gerçeği bilinmelidir. Sayın Abdullah Öcalan, İmralı'da mutlak tecrit ve izolasyon koşullarında 26 yıldır halkların eşitliği, özgürlüğü ve barışı için destansı bir direniş sergilemektedir. O nedenle bugün milyonların gözü, kulağı Sayın Öcalan'ın ortaya koyacağı çözüm perspektifindedir.

"Öcalan'dan gelecek çözüm perspektifi Ortadoğu barışına büyük katkı sunacak"

Kürt halkının özgürlük mücadelesinde 50 yıldır yaşanan çatışmalı sürece rağmen Sayın Öcalan'ın özgür yaşam ve yeni toplumsal sözleşme perspektif ve önerileri başta kadın devrimi olmak üzere Kürt halkının özgürleşmesi ve demokratikleşme yolunda pek çok kazanıma yol açmıştır. Ortadoğu'nun çok kimlikli, kültürlü yapısını göz önünde bulundurduğumuzda Sayın Öcalan'dan gelecek çözüm perspektifinin Ortadoğu barışına da büyük katkı sunacağı tartışılmazdır.

Biz politik kadın tutsaklar olarak da Kürt Halk Önderi Sayın Abdullah Öcalan'ın Kürt sorununun demokratik, barışçıl ve özgürlükçü çözümüne yönelik çabasına cevap olabilmek için çok ciddi bir pratiğin içinde olacağız. Bu sürece amasız fakatsız katkı sunmaya hazır olduğumuzu belirtmek isterim.

"Kürt Halk Önderi Sayın Öcalan ile Diyarbakır surlarında barış halayları çekme umuduyla"

Kürt halkı, bu sorunun yeni yüzyıla havale edilmeden çözümünden yanadır. Bu nedenle bugün her zamankinden daha fazla birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. Sayın Abdullah Öcalan'ın öğretisi ile aydınlanan halkımızın her bir ferdinin de bu süreci güçlü bir sahiplenme ile karşılayacağına yürekten inanıyorum. Çok da uzak olmayan bir zamanda Kürt Halk Önderi Sayın Öcalan ile birlikte Diyarbakır surlarında barış halayları çekme umuduyla halkımızı saygıyla selamlıyorum."

Kaynak: ANKA

Abdullah Öcalan, Yerel Haberler, İnsan Hakları, Leyla Güven, Politika, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Leyla Güven'den Öcalan'a Destek Mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:54 ABD Başkanı Joe Biden: Gazze ateşkesinin eşiğindeyiz ABD Başkanı Joe Biden: Gazze ateşkesinin eşiğindeyiz
23:27 İsrail askerleri, ateşkes imzalanmaması durumunda silah bırakacak İsrail askerleri, ateşkes imzalanmaması durumunda silah bırakacak
22:31 Serenay Sarıkaya ile para karşılığı ilişki yaşadığı iddia edilen Mert Demir sessizliğini bozdu Serenay Sarıkaya ile para karşılığı ilişki yaşadığı iddia edilen Mert Demir sessizliğini bozdu
22:28 ABD’deki yangınların ekonomik zararı 275 milyar dolara ulaştı ABD'deki yangınların ekonomik zararı 275 milyar dolara ulaştı
22:02 Eski CIA şefinden İsrail’e ’Türkiye’ uyarısı: Felaket olur Eski CIA şefinden İsrail'e 'Türkiye' uyarısı: Felaket olur
09:32 Fransa’yı sarsan toplu tecavüz davasının ardından 480 mağdur daha ortaya çıktı Fransa'yı sarsan toplu tecavüz davasının ardından 480 mağdur daha ortaya çıktı
09:26 Şenol Güneş Galatasaray’a fena salladı Şenol Güneş Galatasaray'a fena salladı
09:21 DEM Parti’den Akdeniz Belediyesi’ne kayyum atanmasına ilk tepki: Halkların bir arada yaşam umuduna yapılmış siyasi suikasttir DEM Parti'den Akdeniz Belediyesi'ne kayyum atanmasına ilk tepki: Halkların bir arada yaşam umuduna yapılmış siyasi suikasttir
09:20 Çağla Şıkel’den ’’15 yaş küçük sevgili’’ iddialarına olay yanıt Çağla Şıkel'den ''15 yaş küçük sevgili'' iddialarına olay yanıt
08:52 Bütün ülke Arsenal’i tek başına eleyen Altay Bayındır’ı konuşuyor Bütün ülke Arsenal'i tek başına eleyen Altay Bayındır'ı konuşuyor
08:50 Yüksek hızlı tren bilet tarifelerine zam yapıldı Yüksek hızlı tren bilet tarifelerine zam yapıldı
08:47 Rıza Akpolat’ın gözaltına alınmasına CHP’den ilk tepki Rıza Akpolat'ın gözaltına alınmasına CHP'den ilk tepki
08:30 Kız arkadaşının patronuna kızıp iş yerine molotofkokteyli attı Kız arkadaşının patronuna kızıp iş yerine molotofkokteyli attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2025 04:38:14. #1.13#
SON DAKİKA: Leyla Güven'den Öcalan'a Destek Mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.