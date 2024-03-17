Leylek Apartmanı sakinleri yuvaya erken döndü - Son Dakika
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Leylek Apartmanı sakinleri yuvaya erken döndü

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Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan 'Leylek Apartmanı'na mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar nedeniyle erken dönen leylekler, kuluçkaya yatmak için Nisan ayında yuvaya gelmiştir. Leyleklerin nisan ayında yumurtlaması ve mayıs ayında yavrularına kavuşması beklenmektedir.

17.03.2024 10:20
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"Leylek Apartmanı" sakinleri yuvaya erken döndü

ANKARA - Her yıl Ankara'nın Kızılcahamam ilçesine Nisan ayında kuluçkaya yatmak için gelen leylekler, kendileri için inşa edilen "Leylek Apartmanı"na mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar nedeniyle erken döndü.

Bir iş insan tarafından inşa edilen "Leylek Apartmanı" her yıl onlarca Leyleği misafir ediyor. Leylekler, bu senede Kuzey Afrika ve Orta Doğuda yaptığı binlerce kilometrelik zorlu bir yolculuktan sonra Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan "Leylek Apartmanı"na ulaştı.

Kış mevsimini sıcak ülkelerde geçiren leylekler, Türkiye'de de havaların mevsim normallerini üzerinde seyretmesi nedeniyle Kızılcahamam'a bir ay süreyle erken geldi. Kuluçkaya erken yatan leyleklerin nisan ayında yumurtlaması ve mayıs ayında da yavrularına kavuşması bekleniyor.

Kızılcahamam'ın maskotu olan leylekler vatandaşlar için baharın müjdecisi olurken, ilçeyi ziyaret edenlerin de ilgisini çekiyor. Kızılcahamam'da kuluçka süresini tamamlayan leylekler, sonbaharda tekrar sıcak bölgelere göç edecek.

Leylek Apartmanı sakinleri yuvaya erken döndü
Kaynak: İHA

Kızılcahamam, Ankara, Hayvanlar, Çevre, Doğa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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