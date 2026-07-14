LGS Birincilerine Burs ve Ulaşım Desteği

İSTANBUL Valiliği, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda 500 tam puan alarak birinci olan öğrenciler için ödül töreni düzenledi. İstanbul'daki liseleri tercih eden tam puanlı öğrencilere eğitim hayatları boyunca burs sağlanacağını, şehir dışından gelen öğrencilerin ise ulaşım desteğinin vakıf tarafından karşılanacağını açıklayan Vali Gül, "Tam puan alan bütün öğrencileri, hem İstanbul'umuzdaki öğrencileri hem Anadolu'da okuyup İstanbul'u tercih eden öğrencilerimizi, ailelerinin ekonomik durumu zayıf olup olmadığına bakmaksızın, sadece başarı kriteriyle değerlendirerek tamamına burs veriyoruz. Eğitim hayatları boyunca bu bursu vermeye devam edeceğiz. Anadolu'dan buraya gelen ve İstanbul'da eğitim-öğretimine devam edecek tam puan alan öğrencilere ilave olarak, AJet'in sponsorluğunda dört tane de bilet veriyoruz. 15 tatilde giderken yine bizden, tekrar gelirken yine bizden ve Haziran ayında giderken de yine bizim karşıladığımız bir ulaşım desteği olacak" dedi.

İstanbul Valiliği tarafından kurulan ve başkanlığını Davut Gül'ün yapmış olduğu 'İstanbul Çocukları Vakfı'nın' LGS sınavından 500 tam puan alan 102 öğrenciye Valiliğin bahçesinde düzenlenen programda hediyeler verildi. Ailelerin, öğrencilerin ve kaymakamların katılmış olduğu programda dereceye giren öğrencilerle fotoğraf çekimi gerçekleştirildi. İstanbul Çocukları Vakfının tam puan alan öğrencilere lise eğitimleri boyunca burs verileceği ve şehir dışında yaşayan İstanbul'da lise eğitimlerini gerçekleştirecek öğrenciler için ulaşım imkanları vakıf tarafından karşılanacağı açıklandı. Programda konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, "İstanbulumuz da 102 öğrencimiz, kardeşimiz sınavlarda diğerlerine göre daha başarılı oldu. Akademik anlamda başarı elde ettiler. Bizim İstanbul Çocukları Vakfı olarak İstanbul Çocukları Vakfı İstanbul Valisi'nin başkanlığında bir mütevelli heyeti olan ve başarılı çocuklara, üstün yetenekli çocuklara ve dezavantajlı çocuklara yönelik çeşitli çalışmaları olan bir vakıf. Üstün başarılı çocuklara yönelik yaptığımız, öğrencilerimizle birlikte yürüttüğümüz 'Türkiye Yüzyılı Çocukları' projemiz var. Bu sene dördüncüsünü yapıyoruz. Tam puan alan bütün öğrencileri, hem İstanbul'umuzdaki öğrencileri hem Anadolu'da okuyup İstanbul'u tercih eden öğrencilerimizi, ailelerinin ekonomik durumu zayıf olup olmadığına bakmaksızın, sadece başarı kriteriyle değerlendirerek tamamına burs veriyoruz. Eğitim hayatları boyunca bu bursu vermeye devam edeceğiz. Şu an itibarıyla son üç yılda 500 tam puan alıp İstanbul'daki liselerde okuyan bin 370 öğrencimizin tamamına bursu vermeye devam edeceğiz. Bu sene tercih yapan bütün öğrencilerimize de vereceğiz" dedi.

'İSTANBUL'A GELİRKEN UÇAK BİLETİ BİZDEN'

Vali Gül, "Yaklaşık olarak Bin 700 öğrencimizin bu burstan yararlanacağını tahmin ediyoruz. Anadolu'dan buraya gelen ve İstanbul'da eğitim-öğretimine devam edecek tam puan alan öğrencilere ilave olarak, AJet'in sponsorluğunda dört tane de bilet veriyoruz. Bu şu demek; Bitlis'ten kazandı, Van'dan kazandı, Muğla'dan kazandı. İstanbul'a gelirken uçak bileti bizden. 15 tatilde giderken yine bizden, tekrar gelirken yine bizden ve Haziran ayında giderken de yine bizim karşıladığımız bir ulaşım desteği olacak. İstanbul Çocukları Vakfımızın, vali yardımcımız Serap Hanım'ın koordinasyonunda 25 kişilik bir mütevelli heyeti var. Bu bursları verirken, bu harcamaları yaparken mütevelli heyetimiz başta olmak üzere hayırseverlerimizin destekleriyle yapıyoruz. Bu açıdan başta Serap Hanım olmak üzere mütevelli heyetimizin bütün üyelerine teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

'BANA ÇOK DESTEK OLDULAR'

LGS Türkiye 1'incisi Nisa Nehir Aslan, '"Özellikle bol bol paragraf sorularına ağırlık verdim. Çünkü LGS paragraf ve Türkçe ağırlıklı sorular soruyor. Stres olmamaya kitap okumaya ve anlam becerilerimi güçlendirmeye dikkat ettim ekstra olarak eksik olduğum konulara ağırlık verdim. Bana çok destek oldular, zorlandığım konularda yardımcı olup tebriklerini eksik etmediler. Başta çok stres olup heyecanlandım elim kolum titrese de çok sevindim ve üzerimden büyük bir yükün kalktığını düşünüyorum" dedi.

'MOTİVASYONLARINI HEP YÜKSEK TUTSUNLAR'

LGS Türkiye 1'incisi Ece Hatat, '"Sınav süreci gerçekten stresli ve yorucu geçmiş olmasına rağmen öncelikle anneme ve babama teşekkür ediyorum bana çok destek oldular. Sınav süreci boyunca elimden geldiğince çalıştım, özellikle Türkçe'ye çalışmaya gayret ettim. Dikkat etmeleri gereken şeyler; gerçekten motivasyonlarını hep yüksek tutsunlar, ne kadar zor olursa olsun istikrarlı ve düzenli olarak çalışmaya gayret etsinler" ifadelerini kullandı.