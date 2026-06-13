LGS Sınavı Başladı

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav başladı.

Edirne'de öğrenciler, erken saatlerde sınava girecekleri okullara geldi. Kimlik ve sınav giriş belgeleri kontrol edilen öğrenciler, görevlilerin yönlendirmesiyle sınav salonlarına alındı.

Aileler de sınav öncesinde çocuklarını yalnız bırakmadı. Veliler çocuklarına başarı dileklerinde bulunurken, okul çevresinde yoğunluk oluştu.

Kırklareli'nde sınava girecek öğrenciler, görevlilerin yönlendirmesiyle sınav salonlarına geçti. Veliler ise okul çevresinde çocuklarını bekledi.

Tekirdağ'da da öğrenciler, belge kontrollerinin ardından sınav merkezlerine alınırken, aileler okul önlerinde heyecanlı bekleyişini sürdürüyor.

İki oturum halinde gerçekleştirilen sınavın ilk bölümünde öğrencilere sözel, ikinci bölümünde ise sayısal alandan sorular yöneltilecek.