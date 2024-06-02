LGS Sınavına Giren Öğrencilerin Heyecanı - Son Dakika
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LGS Sınavına Giren Öğrencilerin Heyecanı

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Ortaokul son sınıf öğrencilerinin katıldığı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınavında 1 milyon 38 bin 192 aday ter döküyor. Sınav yerlerine gelen veliler, çocuklarından daha heyecanlı olduklarını dile getiriyor. Sınav öncesinde veliler ve öğrenciler, başarı dileklerini paylaşıyor. Sınav heyecanı yaşayan öğrenciler, gelecekteki hedeflerini ve kazanmak istedikleri liseleri anlatıyor.

02.06.2024 11:29
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HABER: ZEYNEP BOZUKLU/ KAMERA: EYLEM LADİN DEĞER

(ANKARA) - Ortaokul son sınıf öğrencilerine yönelik yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavında 1 milyon 38 bin 192 aday ter döküyor. Çocuklarıyla birlikte gelen sınav yerlerine gelen velilerin çocuklarından daha heyecanlı olduklarını dile getirdi.

Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen LGS merkezi sınavına 1 milyon 38 bin 192 aday katılıyor. İki oturum halinde düzenlenen sınavın ilk oturumu saat 09.30'da başladı.

Çocuklarını sınava getiren veliler, heyecanlarını ANKA Haber Ajansı ile paylaştı.

Işık Resuloğlu, "Çok heyecanlıyız. Yoğun bir yıl geçirdik ve son noktaya geldik. İnşallah güzel bir sonuç bekliyoruz. Herkese de başarılar diliyoruz" dedi. Sınava girecek olan kızı da "Heyecanımı geçirmeye çalışıyorum. Çalıştım, umarım istediğim olur" diye konuştu.

Öğretmen Mustafa Avinç "Uzun bir süreç. Bir yıldır hazırlıkları devam ediyor. İnşallah herkes karşılığını alır. Aile için de çocuk için de zor bir süreç. Ama ailenin yardımıyla bu süreç atlatılabilir diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Çocuklar için stresli bir durum"

Kardeşini sınava getiren bir yurttaş "Çocuklar için stresli bir durum. Umarım sınavları güzel geçer. Temennimiz iyi bir liseye gidip güzel bir eğitim almaları" şeklinde konuştu.

"Güzel günler bizim olacak"

8'inci sınıf öğrencisi duygularını, "Yoldayken heyecan vardı ama şu an azaldı. Galatasaray Lisesi'ni kazanmak istiyorum, inşallah olur. 1 yıldır çalışıyorum" şeklinde paylaştı. Babası Selami Ölçay ise, "Oğlum kadar biz de heyecanlıyız. Buraya geldikten sonra atmosferimiz biraz daha düzeldi. Biraz da kendimizden eminiz. İnşallah oğlum Galatasaray Lisesi'ni kazanacak, güzel günler bizim olacak" şeklinde konuştu.

Sınav heyecanı yaşayan bir öğrenci de "Aslında ilk başlarda sınav zamanı gelmez diye düşünüyordum. Ama son 3 ay kala konular yetişmez diye bir heyecan sardı. Açıkçası heyecanlıyım. İleride savcı olmak istiyorum" dedi.

Sınava oğluyla gelen bir anne de "Ben çocuğumdan daha çok heyecanlıyım. Bana diyor 'Sen neden bu kadar heyecanlısın, ben rahatım.' Kızım da YKS'ye hazırlanıyor, haftaya onun sınavı var. Allah kolaylık versin, emekleri boşa gitmesin. Ben güveniyorum oğluma, zekası iyi" dedi. Oğlu da "Ben gayet rahatım. Gireceğim, çıkacağım bitecek. 3 saat sonra yüküm bitmiş olacak. Aselsan Lisesi'ni kazanmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

LGS Sınavına Giren Öğrencilerin Heyecanı
Kaynak: ANKA

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