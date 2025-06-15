Lgs Sınavında Kimliğini Unutan Öğrencinin İmdadına Yetişen Motosikletli Vatandaş, Son Saniyede Öğrenciyi Sınava Yetiştirdi

Haber: Burhan Demircioğlu

(OSMANİYE) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına girmek üzere okula gelirken kimliğini unutan öğrencinin imdadına, motosikletli bir vatandaş yetişti. Öğrenciyi son dakika sınava yetiştiren İlker Gezer, "Burada Suriyeli bir çocuk kimliğini unutmuş, gittik kimliğini alıp yetiştirdik, elhamdülillah çok şükür çocuğumuz da sınava girecek" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav Türkiye genelinde yapılıyor. Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, Şehit Mehmet Acar İmam Hatip Ortaokulu'ndaki LGS sınavına gelirken kimliğini unuttuğunu fark eden Yusuf Eraslan adlı öğrenci, polis ekiplerine durumu söyledi. Polis ekipleri, o anda motosikletle sınava çocuğunu getiren bir veliden, öğrenciye yardımcı olmasını rica etti. Vatandaş İlker Gezer, motosikletiyle öğrencinin evine giderek, kimliğini alıp son saniyede öğrenciyi sınava yetiştirdi.

İlker Gezer şöyle konuştu:

"Şehit Mehmet Acar İmam Hatip Ortaokulu'na ben kendi oğlumu sınava getirmiştim. Burada Suriyeli bir çocuk kimliğini unutmuş, İhlas Camisi'nin oradan gittik kimliğini alıp yetiştirdik, elhamdülillah çok şükür çocuğumuz da sınava girecek. İnşallah tüm öğrencilere başarılar dilerim. Bana buradaki polis görevli arkadaşlar rica etti biz de çok şükür yetiştirdik. Biz gerekeni yaptık, kim olsa yapardı."