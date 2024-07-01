Uzmanlar, LGS tercih sürecinde işbirliğinin önemine dikkat çekti

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Uzmanlar, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih sürecinde doğru hedefe ulaşmak için "öğrenci-rehber öğretmen-ebeveyn" işbirliğinin önemine dikkati çekti.

Binlerce öğrencinin merakla beklediği LGS kapsamındaki merkezi sınavın sonuçlarının açıklanmasının ardından yaklaşık 3 hafta sürecek tercih maratonu da başladı.

Mesleki kariyer hedefinde önemli bir basamak olan lise eğitimi için doğru okulun belirlenmesinde tercih süreci büyük önem taşıyor.

Doğru bir hedef için bilinçli tercih listesi oluşturulmasında dikkat edilmesi gereken hususları AA muhabiri, eğitim uzmanlarına sordu.

"Okulun çocuğun ilgi alanlarına ve becerilerine uygunluğuna bakılmalı"

Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi (SODİMER) Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan, LGS sonrasında öğrenciler için en önemli adımlardan birinin de tercihlerini doğru yapmak olduğunu belirtti.

Eraslan, doğru tercih yapmanın, öğrencinin geleceğini ve eğitim hayatını doğrudan etkileyebileceğinden bu sürecin önemli olduğunu vurguladı.

Tercihte puan ve yüzdelik dilimin önemine işaret eden Eraslan, "LGS puanı, tercih yapabileceğiniz okulları belirlemede en önemli faktördür. Puanınız hangi okullara girebileceğinizi gösterir. Puanınız kadar yüzdelik diliminiz de önemlidir. Yüzdelik diliminiz, sınavdaki diğer adaylara kıyasla ne kadar iyi performans gösterdiğinizi gösterir." bilgisini paylaştı.

Eraslan, tercih edilecek okulların sunduğu eğitim programlarının çocuğun ilgi alanları ve becerilerine uygunluğuna, okulların akademik programlarının yanı sıra sosyal ve kültürel faaliyet imkanlarına bakılması gerektiğini söyledi.

Okulun ulaşım ve konaklama imkanlarının önemine de değinen Eraslan, geçmiş yıllardaki LGS yerleştirme sonuçları ve üniversiteye yerleştirme oranlarının, okulların mezunlarının akademik ve iş hayatındaki başarılarının da araştırılması gerektiğini kaydetti.

"Doğru tercih ile hayallerinize ulaşabilirsiniz"

Prof. Dr. Eraslan, öğrencilere şu önerilerde bulundu:

"Tercihlerinizi yaparken ailenizin de görüşlerini alın. Onların fikirleri ve tavsiyeleri size yardımcı olabilir. Tercihlerinizle ilgili aklınıza takılan her türlü soruyu rehber öğretmenize sorabilirsiniz. Rehber öğretmeniniz size en doğru bilgiyi verecektir. Tercih edeceğiniz okullar hakkında detaylı bilgi edinin. Okulların web sitelerini inceleyin, broşürlerini okuyun. Mümkünse okulları ziyaret edin. Tercihlerinizi yaparken kesin kararlı olun. Emin olmadığınız bir okulu tercih etmeyin. Tercih sırasını puanınıza ve yüzdelik diliminize göre belirleyin. En çok istediğiniz okulu en üst sıraya yazın. Tüm tercihlerinizi kontrol ettikten sonra kesinleştirmeyi unutmayın."

Öğrencilere, LGS tercih kılavuzunu okumalarını ve Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) resmi web sitesinden güncel bilgilere ulaşmalarını da tavsiye eden Eraslan, "LGS tercihlerinde bu hususlara dikkat ederek en doğru kararı verebilir ve geleceğiniz için en uygun liseyi seçebilirsiniz. Unutmayın, LGS bir son değil, yeni bir başlangıçtır. Doğru tercih ile hayallerinize ulaşabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

"LGS, mesleki kariyer açısından çok bağlayıcı gibi görülmese de tam tersi durum söz konusudur"

Üsküdar Üniversitesi Eğitim Kurumları ve Rehberlik Hizmetleri Yöneticisi Ertuğrul Tut da LGS sonuçlarının açıklanmasıyla ailelerin ve öğrencilerin tercih sürecine odaklandıklarını söyledi.

Sınav kadar zor geçecek süreci velilerin kolaylaştırmasının gerektiğini ifade eden Tut, şu uyarılarda bulundu:

"Bu sürecin kolaylaşması öğrenci-rehber öğretmen-ebeveyn üçgeniyle gerçekleşecek bir durumdur. Sac ayaklarından birinin eksikliği yanlış hamle yapılma olasılığını da beraberinde getirmektedir. Mesleki yönelimin de ilk adımı olan LGS, mesleki kariyer açısından çok bağlayıcı gibi görülmese de tam tersi durum söz konusudur. Tercih sürecinde veliler kendi isteklerinden ziyade adayı da dinlemeliler. Rehber öğretmenden de teknik destek alınarak süreç daha az hata payı ile atlatılabilir."

Bu süreçte öğrencilerin yaptıkları en önemli hatanın yakın arkadaşlarının gitmek istedikleri okulları aynı yerde olmak amacıyla kendi listelerine de dahil etmeleri olduğunu kaydeden Tut, bunun sonucunda mutsuz bir lise hayatıyla karşılaşılabileceğine işaret etti.

Tut, velilerin yaptıkları hataların başında da çocuklarının uyum sağlayıp sağlamayacağını düşünmeden ya da çocuklarını hiç dinlemeden sadece kulaktan dolma bilgilerle tercih listesi oluşturmak istemeleri olduğunu belirtti.

"Puandan ziyade yüzdelik dilimler dikkate alınmalıdır"

Tercih sırasında dikkat edilmesi gerekenlere değinen Tut, şunları kaydetti:

"Dikkat edilmesi gereken konuların başında tercih listesine dahil edilecek okulların gidilip yerinde ziyaret edilmesi ve okuldaki yetkililerden detaylı bilgi alınması gelir. Ek olarak öğrencilerin eğilimleri bilinmeli ve ilerisi düşünülerek alan seçimi için de en makul okullar tercih listelerine dahil edilmelidir. Her sene sorulan ve bizlerin her sene belirttiği gibi puandan ziyade yüzdelik dilimler dikkate alınmalıdır. Bu sebeple teknik destek alınarak ilerlenmesi sürecin daha doğru ilerletilmesini sağlayacaktır."

Tut, öğrenciye yaklaşım konusunda kafa karışıklığı yaşayan veliler için Milli Eğitim Bakanlığı Tercih Süreci Ebeveyn Kılavuzu'nun dikkatle incelenmesi önerisinde bulundu.

Sınav sonrası yapılan en temel yanlışlardan birinin kıyas olduğunun altını çizen Tut, "Her çocuğun kendine özel ve biricik olduğu, eğitimde fırsatların bitmeyeceği düşüncesi unutulmamalıdır. Yaşanan sürecin olumlu ve olumsuz yanları veliler tarafından iyi analiz edilmeli, çocuğa anlayacağı bir dil ile sürece yayarak anlatılmalıdır. Karşılıklı anlayış tüm sorunların üstesinden gelecektir." ifadelerini kullandı.