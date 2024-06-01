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LGS'ye girecek öğrencilere tüyolar

İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse: "Stresi iyi yönetmemi lazım"

KAYSERİ - İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse; Liselere Geçiş Sistemi Sınavına girecek olan öğrencilere tüyolarda bulunarak; sınavın bir son yada başlangıç olmadığını, stresin iyi yönetilmesi gerektiğini kaydetti.

Yarın iki oturumda yapılacak olan LGS'ye Kayseri'de 78 okuldan 20 bin 18 öğrenci katılacak. İhlas Haber Ajansı'na konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse de; sınava girecek öğrencilere nasihatlerde bulunarak; tüyolar verdi. Bu sınavın bir son yada başlangıç olmadığının altını çizen Karaköse; öğrencilerin stresi iyi yönetmeleri gerektiğini kaydederek; "Önemli bir sınava gireceksiniz ama öncelikle şunu unutmayın ki, hayatın her evresinde birçok sınava gireceksiniz ve bu da onlardan bir tanesi. Asla bir son ya da başlangıç değil. Öncelikli olarak sonuç ne olursa olsun sizin eğitim hayatınız devam edecek. Bu sınav sonucunda biz alacağımız başarı durumuna göre bir okula kayıt olacağız, olamazsak da yine kendi mahallemizdeki okullarımızdan bir tanesine devam edeceğiz. Bu süreçte, şuana kadar ki hazırlıklarınızı doğru bir şekilde yansıtmanız için ve bu potansiyeli ortaya koyabilmeniz için stresi yönetmeniz lazım. Stres önemli bir süreç. Stresi doğru yönetebilirsek eğer bu bizi güç olarak bizi harekete geçiren, bizi motive eden bir süreçtir. Ama doğru yönetemezsek var olan kapasiteyi doğru olarak kullanamayız. Peki bunu nasıl yapacağız? Öncelikle kendinize güvenin. Sonuç ne olursa olsun sizi çok seviyoruz. Anneleriniz, babalarınız, yöneticileriniz, öğretmenleriniz için gerçekten değerlisiniz. Bir sınava gireceksiniz. Bu saat sonra artık var olan kendi kapasitemizi ortaya koyacağımız için sonucu değiştiremeyiz. Ama yapacağımız şey şu, tekrar ediyorum. Var olan kapasitemizi, potansiyelimizi tam olarak ortaya koyabilmemiz önemli ve ne olursa olsun, eğitim hayatımız devam edecek. Biz burada kendimizi denemiş olacağız. Bunun için rahat olmamız lazım" şeklinde konuştu.

İlk oturumdan sonra sınavın konuşulmaması gerektiğini belirten Karaköse; "Hem beden olarak hem de psikoloji olarak sınava hazırlanmamız lazım. Sınavdan önce artık son gün kesinlikle dinlenin. Mental ve zihinsel olarak bu süreçte dinlenmeye ihtiyacımız var. Son gün ders çalışarak bir şeyi değiştiremeyiz. Çeşitli konulara bakıp hatırlamak istersiniz ama her baktığınız konu bir başka konuyu çağrıştırır. Sizi daha çok yorar. Kesinlikle iyi bir şekilde dinlemeniz ve kesinlikle beslenmenize dikkat edin. Kendi fiziksel aktivitelerinize dikkat edin. Uzun zamandır bir futbol maçı yapmadıysanız gidip futbol maçı yapmayın ama aktif olun, yürüyüşler yapabilirsiniz. Sevdiğiniz arkadaşlarınızla konuşabilirsiniz. Annenizle, babanızla muhabbet edebilirsiniz. Akrabalarınızı ziyaret edebilirsiniz. Bu dönemi rahat geçirin ve uyku düzenine mutlaka ama mutlaka dikkat edin. Uyku düzeni sizin ertesi gün ki kendi motivasyonunuzu belirleyecek olaylardan bir tanesi. Her zaman nasıl besleniyorsanız yine aynı şekilde ağır olmadan sizi rahatsız edecek şeyleri yemeden bu sürece de dikkat edin. Sınavın birinci oturumundan çıktıktan sonra oradaki dinlenme sürecini sadece dinlenerek geçirin. Soruları tartışmayın. Kendi arkadaşlarınızla orada "işte o sorunun cevabı buydu, o doğruydu, bu yanlıştı" demeyin. Bu motivasyonunuzu dağıtabilir" ifadelerini kullandı.

"Ailelerinde bu süreci doğru yönetmesi gerekiyor"

Ailelere seslenen Bahameddin Karaköse; "Bazı ebeveynlerimizde çocuklarımız kadar heyecanlılar, onlar kadar da stresliler. Onların da bu süreci doğru yönetmesi gerekiyor. Onlar ne kadar heyecanlı ve stresliyse, çocuklarımız bunun farkında. Lütfen rahat olun ve güven verin. Sonuç ne olursa olsun, biz çocuklarımızı sınavdan aldıkları sonuca göre sevmiyoruz. Ona göre bizde bir değer algıları yok. Onlar bizim evlatlarımız olduğu için, bizim oğlumuz, kızımız olduğu için, bizler için çok değerliler. Bunu hissettirin. Bu sevgiyi hissettirin. Rahat olmalarını sağlayın ki bu sınavda da çocuklarımız kendi durumları neyse onun sonucunu alsınlar. Buna göre bu süreci doğru bir şekilde geçirmek bize de sınavda olumlu olarak yansıyacaktır" dedi.