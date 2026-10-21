Li Qiang, ŞİÖ'de 1.000 sağlık çalışanına eğitim desteği vereceğini açıkladı - Son Dakika
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Li Qiang, ŞİÖ'de 1.000 sağlık çalışanına eğitim desteği vereceğini açıkladı

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Li Qiang, ŞİÖ\'de 1.000 sağlık çalışanına eğitim desteği vereceğini açıkladı
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Çin Başbakanı Li Qiang, Duşanbe'deki ŞİÖ Hükümet Başkanları toplantısında örgütün bölgesel istikrar ve refahı teşvik edip ortak kalkınmaya katkı sunması gerektiğini söyledi. Li, üye ülkelerden 1.000 sağlık çalışanının eğitim için Çin'e gelmesine destek vereceklerini belirtti.

DUŞANBE, 21 Ekim (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, Shanghai İşbirliği Örgütü'nün bölgesel istikrar ve refahı teşvik ederken dünya genelinde ortak kalkınmaya da katkıda bulunması gerektiğini söyledi.

Li, salı günü Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de düzenlenen Shanghai İşbirliği Örgütü Üye Devletleri Hükümet Başkanları Konseyi'nin 25. toplantısında konuşma yaptı.

Li, örgütün faaliyetlerindeki verimliliği artırmak, işbirliği projelerini güçlendirmek ve örgütün yüksek kaliteli kalkınmasını ilerletmek, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in ortaya koyduğu dört küresel inisiyatifi hayata geçirmek ve insanlık için ortak geleceğe sahip bir topluluk inşa etmek amacıyla öncü ve örnek bir rol üstlenmek üzere tüm üye ülkelerle birlikte çalışmaya hazır olduklarını belirtti.

Li, dört güvenlik merkezine ilişkin kurumsal çerçeve ve kuralların mümkün olan en kısa sürede tamamlanması için tüm taraflarla koordinasyonu güçlendirmeye hazır olduklarını ifade etti.

Örgüt üyesi ülkelerden 1.000 sağlık çalışanının mesleki eğitim almak üzere Çin'e gelmesine destek vermeye hazır olduklarını kaydeden Li, böylelikle bölge halklarının refahını artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Uluslararası toplumda çok taraflılığın güçlendirilmesi ve küresel yönetişimin reform yoluyla iyileştirilmesi yönündeki çağrıların son yıllarda giderek arttığına dikkat çeken Li, örgütün daha fazla uluslararası ortağı bir araya getirmeye çalışması ve küresel düzeyde aktif rol oynaması gerektiğini vurguladı.

Li, bu doğrultuda bir yandan farklılıklarını korurken diğer yandan ortak zemin arayışında bulunmanın ve bir yandan görüş ayrılıklarını giderirken diğer yandan da uzlaşı sağlamanın özellikle önemli olduğunu dile getirdi.

Li, örgütün üye ülkelerin birbirini tamamlayan güçlü yönlerinden yararlanarak ekonomik ve ticari işbirliğini güçlendirmesi, bölgesel ekonomik entegrasyonu teşvik etmesi, istikrarlı ve dayanıklı bir uluslararası ulaşım koridorları ağı oluşturması ve küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrarlı ve kesintisiz işleyişini koruması gerektiğini söyledi.

Örgütün, ülkelerin farklı kaygı ve önceliklerine rağmen ortak çıkarlar etrafında buluşması ve dünya barış ve istikrarını korumak için birlikte çalışması gerektiğini belirten Li, kültürel farklılıklara saygı gösterilerek uyum içinde bir arada yaşamanın teşvik edilmesinin önemine de dikkat çekti.

Toplantıya katılan diğer hükümet başkanları ise, örgütün kuruluşundan bu yana geçen 25 yılda istikrarlı şekilde büyüdüğünü ve uluslararası alandaki etkisinin giderek arttığını belirtti.

Hükümet başkanları, Tianjin ve Bişkek zirvelerinde elde edilen sonuçların hayata geçirilmesi, "Shanghai Ruhu"nun daha da ileriye taşınması, iletişim ve koordinasyonun güçlendirilmesi, örgütün yüksek kaliteli kalkınmasının teşvik edilmesi ve bölgesel ve küresel barış ve kalkınmaya daha fazla katkıda bulunulması çağrısında bulundu.

Toplantının ardından Li ve Shanghai İşbirliği Örgütü üyesi ülkelerin diğer liderleri ortak bir bildiri imzalayıp yayımladı. Liderler ayrıca ticaret ve yatırım, sanayi ve bağlantısallık alanlarındaki işbirliği belgeleri ile örgütün gelişimine ilişkin kararları onayladı.

Kaynak: Xinhua
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