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Liberya'da akaryakıt tankeri patlamasında ölü sayısı 52'ye yükseldi - Son Dakika
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Liberya'da akaryakıt tankeri patlamasında ölü sayısı 52'ye yükseldi

Liberya'da 26 Aralık'ta meydana gelen akaryakıt tankeri patlamasında hayatını kaybedenlerin sayısı 52'ye yükseldi. Patlama sonucu yaralananlardan 12'si daha yaşamını yitirdi. Tedavi gören 89 kişinin durumu ise kritik. Patlamada çocuk ve kadınların da olduğu çok sayıda kişi yaralanmıştı. Liberya hükümeti, hayatını kaybedenler için 3 gün süreyle ulusal yas ilan etmişti.

Liberya\'da akaryakıt tankeri patlamasında ölü sayısı 52\'ye yükseldi
30.12.2023 - 00:07,
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Liberya'da 26 Aralık'ta akaryakıt taşıyan bir tankerin patlaması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 52'ye yükseldiği bildirildi.

Liberya Sağlık Bakanı Wilhelmina Jallah, yaptığı açıklamada, ülkenin Bong bölgesindeki patlama nedeniyle yaralananlardan 12'sinin daha yaşamını yitirdiğini belirtti.

Böylece patlamada ölen kişi sayısı 52'ye yükseldi.

Jallah, tedavi gören 89 kişinin durumunun çok kritik olduğunu ifade etti.

Bong bölgesinde 26 Aralık'ta seyir halindeki akaryakıt tankerinin yoldan çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen patlamada aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Liberya hükümeti, patlamada hayatını kaybedenler için 3 gün süreyle ulusal yas ilan etmişti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Liberya'da akaryakıt tankeri patlamasında ölü sayısı 52'ye yükseldi - Son Dakika
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