Libya Başbakanı Diplomatik Misyonları Kapatıyor

TRABLUS, 1 Mayıs (Xinhua) -- Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe çarşamba günü kamu harcamalarını kısma çabaları kapsamında yurtdışındaki 25 diplomatik misyonun kapatılması ve Libyalı diplomatların sayısının azaltılması talimatını verdi.

Karar, Vatikan, Arnavutluk, Vietnam ve Seyşeller gibi ülkelerdeki 25 büyükelçilik, konsolosluk ve misyonun kapatılmasını ve bunların İtalya, Malezya ve Kenya gibi ülkelerdeki Libya misyonlarıyla birleştirilmesini öngörüyor.

Karar kapsamında Libya'nın yurtdışındaki misyonlarındaki diplomat ve çalışan sayısının azaltılması için bir komite kurulacak.

Dibeybe salı günü devlete ait Ulusal Petrol Şirketi ile yaptığı bir toplantı sırasında Libya'nın yurtdışındaki diplomat sayısını yüzde 20 azaltma niyetinde olduğunu açıkladı.

Dibeybe, "Bazı büyükelçilikleri kapatacağız. Bu, halk için önemli bir karar ve yüksek döviz harcaması yapan bu temsilciliklerin kapatılmasıyla döviz tüketimindeki fazlalığın da önüne geçilmesine yardımcı olacak" dedi.

Dibeybe'nin kararı, Libya'nın ekonomik durumunu iyileştirmek amacıyla hükümet harcamalarını kısma çağrılarının arttığı bir dönemde geldi.