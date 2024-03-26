Libya, BMGK'nın Gazze'de acil ateşkes talep eden karar tasarısını memnuniyetle karşıladı

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Libya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) kabul edilen Gazze Şeridi'nde ramazan ayında acil ateşkes talep eden karar tasarısını memnuniyetle karşıladı.

Libya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Gazze'deki durum ile ilgili uluslararası topluma ve tüm taraflara uluslararası hukuk çerçevesindeki yükümlülüklerini yerine getirmesi ve sorumluluk üstlenmesi çağrısı yapıldı.

BMGK'de kabul edilen Gazze Şeridi'nde ramazan ayında acil ateşkes talep eden karar tasarısının memnuniyetle karşılandığı belirtilen açıklamada, Libya'nın tüm uluslararası platformlarda Gazze'ye saldırıların nihai ve kalıcı olarak durdurulması yönündeki kararlı tutumunu ifade ettiği aktarıldı.

Açıklamada, Libya'nın, uluslararası meşruiyet kararlarına uygun olarak iki devletli çözüm ve Filistin halkına başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir devlet kurma hakkının tanınması gerektiği yönündeki tutumunu teyit ettiği vurgulandı.

BMGK'de Gazze'de ramazanda acilen ateşkes sağlanması talep edilen karar tasarısı kabul edildi

BMGK'de Gazze'de kalıcı ve sürdürülebilir ateşkese dönüşecek şekilde ramazan ayında acilen ateşkes sağlanması talep edilen karar tasarısı kabul edilmişti.

15 üyeli BMGK'de geçici üyeler Cezayir, Ekvator, Guyana, Japonya, Malta, Mozambik, Güney Kore, Sierra Leone, Slovenya ve İsviçre tarafından hazırlanan karar tasarısı oylanmıştı.

Tasarı, 14 "evet" ve 1 "çekimser" oyla kabul edilmiş, ABD çekimser oy kullanmıştı.

Uzun süren müzakerelerin ardından karar tasarısında "daimi ateşkes" ifadesinde mutabık kalınmıştı. ABD heyeti, son anda tasarı metninde değişiklik talep ederek "daimi" ifadesini "kalıcı" ile değiştirdi. Böylelikle, ABD'nin ateşkes sürecine esneklik katmış olduğu düşünülüyor.

Rusya'nın oylama öncesinde ifadeyi ilk haline çevirmeye yönelik değişiklik önerisi ABD tarafından veto edilmişti.

Böylece, BMGK'de 7 Ekim'in ardından ilk kez Gazze'de ateşkes talep edilen bir karar kabul edildi.