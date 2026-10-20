Libya Temsilciler Meclisi, Türkiye ile Akdeniz'deki yetki alanı mutabakatını onayladı - Son Dakika
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Libya Temsilciler Meclisi, Türkiye ile Akdeniz'deki yetki alanı mutabakatını onayladı

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Libya Temsilciler Meclisi, Ulusal Mutabakat Hükümeti ile Türkiye arasında Akdeniz'deki deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin imzalanan Mutabakat Zaptı'nı onayladı. Bu kararla mutabakat, Libya Temsilciler Meclisi tarafından kabul edilmiş oldu.

Libya Temsilciler Meclisi, Ulusal Mutabakat Hükümeti ile Türkiye arasında Akdeniz'deki deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin imzalanan Mutabakat Zaptı'nı onayladı

Kaynak: AA
AkdenizTürkiyeGüncelLibyaSon Dakika

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