Lidya'ya ait 1055 sikke Türkiye'ye iade edilecek - Son Dakika
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Lidya'ya ait 1055 sikke Türkiye'ye iade edilecek

Lidya\'ya ait 1055 sikke Türkiye\'ye iade edilecek

Yunanistan'da kurtarılan 1055 Lidya sikke, Kültür Bakanı Ersoy'a yarın teslim edilecek.

18.12.2024 10:16
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Yunanistan'da kaçakçıların elinden kurtarılan ve Türkiye'ye ait olduğu tespit edilen Lidya medeniyetine ait 1055 sikke, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a yarın teslim edilecek.

Yunanistan'ın Kipi Sınır Kapısı'nda Yunan makamlarınca şüphe üzerine yapılan bir arama, M.Ö. 7'nci yüzyıldan M.Ö. 5'inci yüzyıla kadar süren tarih aralığında basılmış 1055 sikkenin ele geçirilmesini sağladı.

Yunan makamlarınca sağlanan eser görüntülerini tek tek analiz eden aralarında Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde görevli Nümizmat Ülkü Devecioğlu ve Doç. Dr. Hüseyin Köker'in de bulunduğu uzmanlar, gümüş sikkeler arasında, ilk sikkeyi basan Lidyalılar'a ait sikkelerin de bulunduğunu ortaya çıkardı.

Türk uzmanlar, günler süren detaylı çalışmanın ardından sikkelerin tamamının Türkiye'ye ait olduğunu tespit etti.

Gümüş sikkeler arasında Tarsus, Side, Aspendos, Soli-Pompeiopolis'de basılan sikkelere ait örneklerin de bulunduğu raporlandı.

Uzman tespitlerinin ardından, Türk ve Yunan makamları arasında başlayan temaslar sonucunda Anadolu kökenli sikkeler, yarın Atina Nümizmatik Müzesi'nde düzenlenecek törenle Yunanistan Kültür Bakanı Lina Mendoni tarafından, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a teslim edilecek.

Eserlerin gerekli bakım ve temizlik çalışmaları, İstanbul Restorasyon ve Konservasyon Merkez ve Bölge Laboratuvarı'nda yapılacak. Eserler, İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nde sergilenecek.

İadesi sağlanan son eserlerle birlikte bu yıl 1149, 2018 yılından bu yana 8 bin 953, 2002 yılından bu yana ise 13 bin 268 eser doğduğu topraklara dönmüş olacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Lidya'ya ait 1055 sikke Türkiye'ye iade edilecek - Son Dakika

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