Likya Yolu'na Yeni Yönlendirme Tabelaları - Son Dakika
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Likya Yolu'na Yeni Yönlendirme Tabelaları

Antalya'daki tarihi Likya Yolu'nun yönlendirme tabelaları yenileniyor, mobil uygulama geliştiriliyor.

03.05.2025 17:11
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Antalya'da önemli yürüyüş rotalarından biri olan tarihi Likya Yolu'nun yönlendirme tabelaları yenilenerek rota sistemi üzerinden takip edilebilecek.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Phaselis Antik Kenti'nde yürütülen restorasyon ve tarihi Likya Yolu üzerinde yapılacak çalışmaları inceledi.

Vali Şahin, burada yaptığı açıklamada, antik Likya Yolu üzerindeki yürüyüş rotalarının yönlendirme sistemlerinin yenilenerek daha güvenli ve sürdürülebilir bir doğa turizmi altyapısı oluşturulacağını söyledi.

Likya Yolu'nun önemli bir kısmının Antalya'da yer aldığını belirten Şahin, "700 kilometrenin üzerinde bir uzunluğa sahip olan antik Likya Yolu'nun trekking rotalarını yenileme projesi kapsamında, rota üzerindeki tüm yönlendirme işaretlerini yenileyerek daha sistemli ve sağlıklı bir doğa turizmi, trekking altyapısı oluşturmayı hedefliyoruz." dedi.

Şahin, Antalya'nın doğa turizmini daha da ileri noktalara taşımak amacıyla valilik koordinesinde bir mobil uygulama geliştirme çalışması yaptıklarını ifade ederek, bu sayede doğaseverlerin ve turistlerin uygulama üzerinden Antalya'daki tüm trekking noktalarını görebileceğini belirtti.

"4 yıl içinde bu alanda çok büyük bir mesafe kat edeceğiz"

Vali Şahin, "Geleceğe Miras" projesi kapsamında antik kentlerde de yoğun bir çalışma yürütüldüğünü belirterek, şöyle konuştu:

"Önümüzdeki 4 yıl içinde bu alanda çok büyük bir mesafe kat edeceğiz. Bugün başlattığımız bu proje de bu büyük vizyonun önemli bir parçasıdır. Yürütülen çalışmalar neticesinde çok değerli arkeolojik bulgulara ulaşıldı. Bunları da yakında kamuoyuyla paylaşacağız. Bu vesileyle, başta Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy olmak üzere, Kültür ve Turizm Bakanlığı çalışanlarına ve doğasever paydaşlarımıza teşekkür ederim."

Programa Vali Şahin'in eşi Ebru Şahin, Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, İl Kültür ve Turizm Müdürü Candemir Zoroğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, AFAD İl Müdürü Necmi Erçin, ATSO Başkanı Yusuf Hacısüleyman da katıldı.

Türk Rivierası boyunca uzanan Likya Yolu'nun yönlendirme levhalarının yenilenmesine yönelik projeye SunExpress Havayolları, Avrupa Kültür Rotaları Enstitüsü ve Kültür Rotaları Derneği de destek veriyor.

Projenin tamamlanmasıyla, Likya Yolu yürüyüşçüler için daha güvenli, bilgilendirici ve erişilebilir hale gelecek. Ayrıca yürüyüş güzergahı üzerinde yer alan yerleşim yerlerine de ekonomik anlamda önemli katkı sağlanacak.

Kaynak: AA

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