Limak Filarmoni Orkestrası'nın konser gelirleriyle deprem bölgesindeki mühendis kızların eğitimine katkı sağlanacak.
Limak Vakfından yapılan açıklamaya göre orkestra, geleneksel yeni yıl konserleriyle üç şehirde dinleyicilerle buluştu.
İstanbul, İzmir ve Ankara'da dünyaca ünlü tenorlar Murat Karahan, Rame Lahaj ve Ramon Vargas ile sahneye çıkan Limak Filarmoni'yi yedi bine yakın sanatsever izledi.
Sekiz yıldır " Türkiye'nin Mühendis Kızları" programı ile gençlerin eğitimine destek olan vakıf, konser gelirleriyle de deprem bölgesindeki mühendis kızların eğitimine desteğini artıracak.???????
Açıklamada görüşlerine yer verilen Limak Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, Limak Filarmoni Orkestrası konserlerine gösterilen ilgiden duyduğu mutluluğu ifade etti.
Orkestranın yedinci yılında Türkiye'yi müzikle buluşturmaya devam ettiğini belirten Özdemir, "Kültürümüze ait yerel ve ulusal doku ile çok sesli evrensel müzik arasında başarılı bir köprü olan Limak Filarmoni Orkestrası'nın 2017 yılında başlayan müzik yolculuğu, temposunu ve heyecanını hiç yitirmeyen bir süreç. Limak Filarmoni ile hayata, sanatın iyileştirici ve birleştirici gücüyle dokunuyoruz. Türk müziğini çok sesli bir şekilde yorumlayarak geniş kitlelere ulaştırmayı hedefleyen Limak Filarmoni Orkestrası ile her yıl konserler düzenliyor, sanatseverleri müziğin büyüsüyle buluşturuyoruz." değerlendirmesini yaptı.
Türkiye'nin kültür mirasını, müziğin evrensel dili ile buluşturarak genç nesillere ve uluslararası sanatseverlere ulaşmayı hedefleyen Limak Filarmoni Orkestrası, 2017'den bu yana sürdürdüğü yeni yıl konserleriyle her yıl daha geniş kitlelere ulaşıyor.
Son Dakika › Güncel › Limak Filarmoni Orkestrası Konserleriyle Deprem Bölgesindeki Mühendis Kızların Eğitimine Destek Olacak - Son Dakika
İstanbul'da yarın beklenen sis, hava trafiğini de olumsuz etkiledi. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yarın saat 13.00'e kadar olan İstanbul kalkışlı uçuşların yüzde 10'u iptal edildi.
Ukrayna-Güney Doğu Avrupa Zirvesi'ne video mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ve Ukrayna'ya barış çağrısında bulundu. Erdoğan, "Savaşın adil ve kalıcı bir barışla sona erdirilmesi için diplomasiye ve diyaloğa şans verilmesi gerektiğine dair görüşümü muhafaza ediyorum. Barışın inşası için daha önce İstanbul'da kurmuş olduğumuz müzakere masasını yeniden tesis etmeye de hazırız." ifadelerini kullandı.
Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden yaptığı açıklamaya 8 dakika içinde cevap verdi. Rakibine videolu bir paylaşımla yanıt veren sarı-kırmzızılılar, paylaşıma Dursun Özbek'in dün söylemiş olduğu "Google'a, 'Ananas', 'Tesbih', 'Şike, 'Halı sahada dostluk' maçları yazın. Bakın karşınıza ne çıkıyor. Hiç boşuna uğraşmayın çünkü içinde olduğunuz ateş üfleyerek sönmez" notunu da düştü.
Geçtiğimiz aylarda bir pavyonda çekilen görüntüleriyle adından söz ettiren ve videosuyla sosyal medyada viral olan Ukraynalı kadın, sosyal medya hesabından bebek beklediğini duyurdu.
Fenerbahçe, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in dün yaptığı açıklamalarından dolayı İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, katıldığı toplantıda bir gazetecinin, ''Seçilmeniz halinde belediyenin sosyal tesislerinde içkiyi (alkolü) yasaklamayı düşünüyor musunuz? Yaşam tarzına müdahale olacak mı?'' sorusuna net yanıt verdi. Hamza Dağ, ''Benim cevabım çok net. Ben büyükşehir belediye başkanlığına talibim, il müftülüğüne talip değilim.'' ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in dün yaptığı sert açıklamalarına aynı şekilde yanıt verdi. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "3 Temmuz'un üzerinden yaklaşık 13 yıl geçtikten sonra FETÖ taktik ve usullerini kullanarak, şanlı kulübümüze karşı yeni bir tezgah kurmaya yeltenebilmeleri de geçmişten gelen karakterlerinin bugüne kalan mirasıdır" ifadeleri yer aldı.
Galatasaray kaptanı Kerem Aktürkoğlu, sarı-kırmızıların Youtube kanalına konuk oldu. Aktürkoğlu, Arjantinli yıldız Mauro Icardi hakkında yaptığı açıklamayla dikkat çekti.
Beykoz'da bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken, ekiplerin alevlere müdahalesi devam ediyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?