LimakPort'ta Deprem Değerlendirmesi

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LimakPort İskenderun Uluslararası Liman İşletmeciliği Genel Müdürü Gündüz Arısoy, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Arısoy, LimakPort'ta düzenlenen toplantıda, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin limana etkilerini değerlendirdi.

Liman bünyesinde 250 personel için konteyner kent kurduklarını belirten Arısoy, Antakya, Adıyaman ve Kahramanmaraş'taki depremzedeler için de yaşam alanları inşa edildiğini söyledi.

Arısoy, toparlanma çalışmaları yürüttüklerini ifade ederek, yapılacak işlemleri ve planları anlattı.

Konuşmanın ardından Arısoy, basın mensuplarıyla liman sahasını gezdi.