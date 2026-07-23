Lisans Mezunlarının İstihdamı D düştü

TÜİK, 2025 yılına ilişkin Yükseköğretim İstihdam Göstergeleri'ni açıkladı. Buna göre, lisans mezunlarının kayıtlı istihdam oranı 2024 yılında yüzde 75,0 iken 2025 yılında yüzde 73,9 olarak gerçekleşti. Ön lisans mezunlarında ise kayıtlı istihdam oranı 2024 yılındaki yüzde 66,4 seviyesinden yüzde 65,7'ye düştü.

Lisans düzeyinde en yüksek kayıtlı istihdam oranına sahip bölümler sırasıyla yüzde 95,5 ile tıp, yüzde 90,8 ile özel eğitim öğretmenliği, yüzde 89,9 ile havacılık elektrik ve elektroniği, yüzde 89,8 ile matematik mühendisliği ve hemşirelik oldu.

Eğitim alanlarına göre ise lisans seviyesinde kayıtlı istihdam oranının en yüksek olduğu alanlar, yüzde 84,5 ile sağlık ve refah, yüzde 82,1 ile mühendislik, imalat ve inşaat, yüzde 76,7 ile bilişim ve iletişim teknolojileri, yüzde 75,4 ile eğitim ve yüzde 74,1 ile iş, yönetim ve hukuk olarak hesaplandı.

Ön lisans düzeyinde ise en yüksek kayıtlı istihdam oranına sahip bölüm yüzde 92,6 ile polis meslek eğitimi oldu. Bu bölümü yüzde 87,4 ile elektrik enerjisi üretim, iletim ve dağıtımı, yüzde 84,8 ile uçak teknolojisi, yüzde 83,8 ile kontrol ve otomasyon teknolojisi ve yüzde 83,7 ile elektrik izledi.

Ön lisans mezunlarında eğitim alanlarına göre en yüksek kayıtlı istihdam oranı ise yüzde 76,3 ile mühendislik, imalat ve inşaat alanında gerçekleşti.

İLK İŞ BULMA SÜRESİ LİSANS MEZUNLARINDA 14,2 AYA GERİLEDİ

Verilere göre, lisans mezunlarında ortalama ilk iş bulma süresi 2024 yılında 14,4 ay iken 2025 yılında 14,2 ay oldu. Ön lisans mezunlarında ise bu süre 16 aydan 15,8 aya geriledi.

Lisans mezunlarında ilk iş bulma süresinin en kısa olduğu bölümler, 2,4 ay ile dil ve konuşma terapisi, 3,9 ay ile tıp, 4,4 ay ile özel eğitim öğretmenliği, 4,6 ay ile eczacılık ve 7,6 ay ile ergoterapi oldu.

Lisans düzeyinde ilk iş bulma süresinin en kısa olduğu eğitim alanı ise 9 ay ile sağlık ve refah olarak belirlendi. Bu alanı 11,4 ay ile bilişim ve iletişim teknolojileri, 11,6 ay ile mühendislik, imalat ve inşaat, 12,9 ay ile eğitim ve 13,4 ay ile hizmetler takip etti.

Ön lisans mezunlarında ilk iş bulma süresinin en kısa olduğu bölüm 3 ay ile polis meslek eğitimi olurken, eğitim alanları arasında en kısa süre 13,7 ay ile hizmetler alanında gerçekleşti.

PİLOTAJ VE TEKNOLOJİSİ EN YÜKSEK ORTALAMA KAZANCA SAHİP BÖLÜMLER OLDU

TÜİK verilerine göre, lisans mezunları arasında aylık ortalama kazancı en yüksek olan bölümler sırasıyla pilotaj, matematik mühendisliği, uzay mühendisliği, uçak mühendisliği ve kontrol ve otomasyon mühendisliği oldu.

Ön lisans mezunlarında ise aylık ortalama kazancı en yüksek bölümler uçak teknolojisi, perakende satış ve mağaza yönetimi, polis meslek eğitimi, elektrik enerjisi üretim, iletim ve dağıtımı ile marka iletişimi olarak sıralandı.

LİSANS MEZUNLARININ KENDİ ALANINDA ÇALIŞMA ORANI YÜZDE 56,7 OLDU

Ücretli çalışan (SGK 4/A) lisans mezunlarının öğrenim gördükleri eğitim ve öğretim alanıyla uyumlu bir meslek grubunda çalışma oranı 2024 yılında yüzde 56,1 iken 2025 yılında yüzde 56,7'ye yükseldi. Ön lisans mezunlarında ise bu oran yüzde 51'den yüzde 50,8'e geriledi.

Lisans mezunlarında kendi alanında çalışma oranının en yüksek olduğu eğitim alanları sırasıyla yüzde 80,4 ile sağlık ve refah, yüzde 79,6 ile iş, yönetim ve hukuk, yüzde 64,8 ile eğiti, yüzde 63,6 ile mühendislik, imalat ve inşaat ile yüzde 56,1 ile bilişim ve iletişim teknolojileri oldu. En düşük uyum ise yüzde 20,6 ile sosyal bilimler, gazetecilik ve enformasyon alanında gerçekleşti.

Ön lisans mezunlarında ise kendi alanında çalışma oranının en yüksek olduğu alanlar yüzde 64,1 ile iş, yönetim ve hukuk, yüzde 60,1 ile mühendislik, imalat ve inşaat, yüzde 59,8 ile hizmetler, yüzde 46,2 ile doğa bilimleri, matematik ve istatistik ile yüzde 44,3 ile sağlık ve refah olurken, en düşük uyum yüzde 7,8 ile sosyal bilimler, gazetecilik ve enformasyon alanında kaydedildi.