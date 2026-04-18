Lise öğrencileri enerji verimliliği için yarıştı

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) iş birliğiyle düzenlenen Lise Öğrencileri Arası Enerji Verimliliği Proje Yarışması'nın sonuçları belli oldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; toplumda enerji kültürünün oluşturulması, gelecek nesillerde enerji verimliliği ve çevre bilincinin geliştirilmesi ve enerjinin üretimden nihai tüketime kadar tüm aşamalarda verimli kullanımına yönelik davranış biçimlerinin kazandırılması amacıyla, TÜBİTAK ile iş birliğinde lise öğrencileri arasında Enerji Verimliliği Proje Yarışması düzenlendi. Yarışmaya, bu yıl toplam 57 proje başvurusu yapıldı. Başvuruların 25'i konut, 11'i sanayi, 12'si tarım ve 9'u ulaşım sektörlerine yönelik oldu.

4 PROJEYE ÖDÜL

Başvurular, akademisyenlerden oluşan jüri tarafından değerlendirildi. Değerlendirme sonucunda, 3 proje dereceye girerken, 1 proje de jüri özel ödülüne layık görüldü. Buna göre; Dumlupınar Bilim ve Sanat Merkezi 'Atıl Tekstilden Nano-Gümüş Selüloz Kompozit: Enerji Verimliliği ve Küf Dirençli Akıllı Panel' projesi ile 1inci, Şehit Fatih Satır Bilim ve Sanat Merkezi 'Tarımsal Sulama Göletlerinde Sürdürülebilir Su Yönetimi için Büyük Veriye Dayalı Tahmin ve Yapısal Optimizasyon Modeli' ile 2'nci, Aysel Selahattin Erkasap Sosyal Bilimler Lisesi 'Şehiriçi Trafikte Bekleme Sürelerini Azaltmaya Yönelik Matematiksel Tabanlı Enerji Verimliliği Modeli' ile 3'üncü olurken, Karatay Bilim Sanat Merkezi 'Güneş Paneli Verimliliğinin Soya Parafini Baryum Sülfat Kompoziti ile Artırılması' ile jüri özel ödülüne layık görüldü.