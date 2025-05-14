Liseliler Afet Bilinci Eğitimi Aldı

(BURSA)- Osmangazi Belediyesi'nin düzenlediği arama kurtarma tatbikatına katılan liseli öğrenciler, afet anında yaşanabilecek durumlar hakkında eğitim alarak bilgi sahibi oldu.

Osmangazi Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Hasan Ali Yücel Anadolu Lisesi öğrencilerine, deprem tatbikatı yaptırıldı. İlk kez deprem tatbikatına katılan öğrenciler, büyük bir heyecan yaşadı. Öğrencilere enkaza yaklaşım, kazazede tespiti, kurtarma çalışması, sesle ve sismik hassas cihazla arama, teknik kurtarma için alan işaretleme ve sedye ile yaralı kurtarma konularında eğitimler verildi.

Tatbikatın kendileri için çok verimli geçtiğini belirten Hasan Ali Yücel Anadolu Lisesi öğrencileri, "Buraya arama kurtarma çalışmasında neler yapıldığını öğrenmek için geldik. Osmangazi Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü ekipleri ile birlikte eğitici deprem tatbikatı yaptık. Hayati önem taşıyan bilgilerin sahibi olduk ve arama kurtarma konusunda uygulamalı eğitim aldık. Arama kurtarma çalışmaları göründüğü gibi değilmiş; emek, sabır ve bilgi istiyor" dedi.

"Öğrenciler burada aldığı eğitimlerden dolayı çok mutlu oldu"

Hasan Ali Yücel Anadolu Lisesi öğrencilerinin enkazda yapılan çalışmaları görmek için Osmangazi Belediyesi'ne başvuruda bulunduklarını dile getiren Afet İşleri Müdürlüğü Planlama Lojistik Eğitim Hizmetleri Birim Yöneticisi Doğukan Kemer ise "Afet anında müdahalelere hazırlanırken nelere dikkat ettiğimizi ve bu işleyişin nasıl yürüdüğünü göstermek için öğrencileri müdürlüğümüzde ağırladık. Birlikte AFAD'ın enkaz alanına geldik. Öğrencilerle birlikte basit, hızlı, teknik, köpekli ve termal dronlu arama, teknik kurtarma, kazazedeyi sedyeye alma ve taşıma konularını ele alan bir tatbikatı baştan sona yönettik. Burada aldıkları eğitimler, öğrencilere afet bilinci ve gönüllü olmanın önemini aşılayacak. Öğrenciler, ekranda izledikleriyle burada yaptıklarının farklı olduğunu söyledi" diye konuştu.