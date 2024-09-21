Liste Gaza, Avusturya'da Seçimlerde Yarışacak - Son Dakika
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Liste Gaza, Avusturya'da Seçimlerde Yarışacak

Gazze'deki zulme dikkat çekmek için kurulan Liste Gaza, 29 Eylül seçimlerinde adaylarını tanıttı.

21.09.2024 19:49
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Avusturya'da, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü zulme dikkati çekmek için kurulan "Liste Gaza" (Gazze Listesi) siyasi oluşumu, 29 Eylül'de düzenlenecek genel seçim için yarışan adaylarını tanıttı ve hareketin hedeflerini anlattı.

Başkent Viyana'da düzenlenen programda, "Soykırıma karşı ses ver" sloganıyla dikkati çeken Liste Gaza'nın adayları, 3 dilde yaptıkları açıklamalarla gazetecilere hareketin çalışmaları ve amacı hakkında bilgi verdi.

Oluşumun 7'nci sıradan adayı Ömer Batur, sıklıkla karşılaştıkları sorulardan birinin Avusturya'da kurulan bir siyasi harekete neden Gazze ismi verildiğine yönelik olduğunu belirterek, "Liste Gaza olmasının en büyük nedeni, yaklaşık 12 aydır İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırımdır. Bunu gündeme getirmek ve siyasetin tek taraflı olan yönünü değiştirmek için bu isimle yola çıktık." diye konuştu.

Batur, Gazze'nin dünyada adaletin sembolü haline geldiğini, Liste Gaza'nın da unutulan insanlığın yeniden hatırlatılması için kurulan bir hareket olduğunu ifade etti.

"Liste Gaza bir vicdan hareketi"

Gülmihri Aytaç da Gazze'nin bazı hakikatlerin daha iyi görülmesini sağlayan bir tür turnusol kağıdı görevi üstlendiğini dile getirdi.

Aytaç, Gazze'nin, zulüm işleyenlere karşı sessiz kalındığını, dünyanın mazlumun değil de güçlünün yanında yer aldığını gösterdiğini söyledi.

Gazze'de yaşananlara "dur demek" için yola çıktıklarını kaydeden Aytaç, "Liste Gaza bir vicdan hareketi ve Liste Gaza'nın temeli Avusturya toplumun tamamını temsil ediyor. Çünkü gördüğünüz gibi hepimiz çok farklı kültürlerden geliyoruz. Toplumun çok farklı seviyelerinden geliyoruz. Bizi birleştiren adalet sevgimiz." dedi.

Wilhelm Langthaler de Liste Gaza'nın yerleşik Siyonist anlayışı huzursuz etmek için kurulmuş protest bir hareket olduğunu belirtti.

Langthaler, geçen yıl Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda yapılan oylamalarda ateşkese karşı oy kullanan Avusturya hükümetinin, son yapılan oturumda çekimser oy kullandığını, çeşitli protestolarla başlayan ve siyasi harekete dönüşen bu oluşumun, yerleşik anlayışı rahatsız ederek farklı yaklaşım sergilemesine neden olduğunu vurguladı.

Langthaler, ülkede hakim olan koşulsuz İsrail desteğinin kırılması için Liste Gaza'nın desteklenmesinin önemine işaret etti.

Ülke kamuoyunun yakından tanıdığı avukat Dr. Astrid Wagner de Avusturya'nın Gazze hususunda tarafsızlık ilkesine aykırı hareket ettiğini kaydetti.

İktidarın Filistin destekçilerine yönelik yaklaşımlarının, düşünce özgürlüğü, hukuk devleti gibi temel demokratik değerlere ilişkin ciddi kaygıların oluşmasına yol açtığını ifade eden Wagner, bir hukukçu olarak hem Filistin'de yaşanan zulüm hem de ülkedeki antidemokratik gidişata tepki göstermek amacıyla bu siyasi hareketin içinde yer aldığını anlattı.

İsrail, bir kez daha protesto edildi

Bu arada, 7 Ekim 2023'ten bu yana her cumartesi olduğu gibi bu cumartesi de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

Başkentin Mariahilfer Caddesi'nde toplanan Filistin destekçileri, bir kez daha İsrail'in 11 ayı şakın süredir devam ettirdiği zulme tepki gösterdi.

Avusturya'da 29 Eylül Pazar günü genel seçim yapılacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Liste Gaza, Avusturya'da Seçimlerde Yarışacak - Son Dakika

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