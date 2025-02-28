Litvanya Gazprom Anlaşmasını Uzatmayı Düşünmüyor

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VİLNİUS, 28 Şubat (Xinhua) -- Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, Litvanya'nın doğalgaz nakliye sistemi operatörü olan Amber Grid ile Rusya'nın Gazprom şirketi arasında imzalanan ve bu yılın sonu itibarıyla sona erecek doğalgaz transit geçiş sözleşmesinin uzatılmaması için bir neden görmediğini söyledi.

Baltık Haber Servisi'nin bildirdiğine göre Nauseda perşembe günü yaptığı açıklamada şartlar Litvanya'ya uygun olacak şekilde Rusya'nın Kaliningrad bölgesine doğalgaz transit geçişini kolaylaştırmaya devam etmeye hazır olduklarını belirtti. Cumhurbaşkanı, "Bunun için gerekli tüm altyapımız mevcut. Bu konuyla ilgili çıkarlarımız da söz konusu ve bazı sözleşme hükümleri Litvanya açısından daha karlı olacak şekilde değiştirilmiş durumda" dedi.

Litvanya'nın bir yandan anlaşmanın ekonomik açıdan kabul edilebilirliğini güvence altına alırken bu alanda işbirliği yapmaya istekli olduğunu da vurgulayan Nauseda, Avrupa Birliği'nin, anakarasından ayrılmış topraklara enerji ve mal taşınmasında kullanılan transit geçiş güzergahlarının korunması politikasına dikkat çekti.

Nauseda, "Kaliningrad, AB topraklarıyla çevrilmiş durumda ve anakarayla bir şekilde iletişim kurması gerek. Bunun da tehditler ve şantajlar olmadan ve Litvanya'ya yönelik adil ekonomik şartlar sağlanarak yapılması gerekli" ifadelerini kullandı.

Litvanya Başbakanı Gintautas Paluckas, çarşamba günü yaptığı açıklamada Rusya'ya baskı amacıyla doğalgaz transit geçiş anlaşmasını sonlandırmayı değerlendirip değerlendirmeyecekleri konusunda gerilimi tek taraflı olarak tırmandırma niyetinde olmadıklarını söylemişti. Anlaşmanın uzatılmasına yönelik kararın yıl sonunda verileceğini kaydeden Enerji Bakanı Zygimantas Vaiciunas da konuyla ilgili tek taraflı bir karardan ziyade AB seviyesinde alınacak bir karara ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Amber Grid, 1999 yılında yapılan anlaşmanın ardından Aralık 2015'te Gazprom'la halen yürürlükte olan 10 yıllık sözleşmeyi imzalamıştı. Litvanya, Nisan 2022'de Kaliningrad'la yapılan transit geçişler hariç olmak üzere Rus doğalgazının ülkeye girişini durdurmuştu.