London Eye, Bahar Bayramı kutlamaları için kırmızı ve altın sarısı ışıklarla aydınlatıldı - Son Dakika
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London Eye, Bahar Bayramı kutlamaları için kırmızı ve altın sarısı ışıklarla aydınlatıldı

London Eye, Bahar Bayramı kutlamaları için kırmızı ve altın sarısı ışıklarla aydınlatıldı

İngiltere'nin başkenti Londra'nın simgelerinden biri olan London Eye, Bahar Bayramı kutlamaları kapsamında Perşembe günü kırmızı ve altın sarısı ışıklarla aydınlatıldı. Bu renkler, Çin Yeni Yılı olarak da bilinen geleneksel festivalin uğurlu renkleri olarak biliniyor.

09.02.2024 17:39
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LONDRA, 9 Şubat (Xinhua) -- İngiltere'nin başkenti Londra'nın simgelerinden biri olan London Eye, Bahar Bayramı kutlamaları kapsamında Perşembe günü kırmızı ve altın sarısı ışıklarla aydınlatıldı. Bu renkler, Çin Yeni Yılı olarak da bilinen geleneksel festivalin uğurlu renkleri olarak biliniyor.

Kaynak: Xinhua

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