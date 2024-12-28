Londra\'da İsrail\'in Gazze Saldırılarına Tepki

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İsrail'in Gazze'deki Kemal Advan Hastanesine, bölgedeki sağlık çalışanları ve sağlık tesislerine yönelik saldırılarına, İngiltere'nin başkenti Londra'da tepki gösterildi.

Britanya Filistin Forumu ve Filistin için Sağlık Çalışanları adlı sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze'deki sağlık altyapısına yönelik saldırılarını protesto etmek için kentin ünlü Piccadilly Meydanı'nda bir araya geldi.

İsrail karşıtı sloganlar atan eylemciler, İngiltere hükümetinden İsrail'e verdiği desteği geri çekmesini, silah satışlarını sonlandırmasını ve Gazze'deki halka gerekli desteği vermesini istedi.

Filistin bayrakları ve pankartlarla eyleme katılan yüzlerce kişiye sağlık çalışanları adına seslenen pediatri hemşiresi Monet Anas, İngiliz sağlık sistemi ve küresel sağlık sisteminin "ırkçı" olduğunu söyledi.

Bir sağlık çalışanının, sağlık sorunu olduğunda nerede olursa olsun ona müdahale etme sorumluluğu bulunduğunu belirten Anas, İngiliz sağlık sisteminin ise İsrail'in Gazze'deki saldırılarını kınamakta ve yaptırım uygulamakta çekimser kaldığını vurguladı.

Anas, Gazze'deki çocukların yaşadığı sağlık sorunlarına değinerek, kamplardaki kalabalık, hijyenin olmaması ve yeterli sağlık hizmetiyle ilaç bulunmamasının yıkıcı etkileri olduğunu kaydetti.

Gazze Şeridi'ndeki hükümet, 27 Aralık'ta İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesini yaktığını, hastanenin hizmet dışı bırakıldığını, sağlık ekiplerinin ve yaralıların bilinmeyen bir yere götürüldüğünü açıklamıştı.